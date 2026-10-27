Водителя катафалка пытались мобилизовать прямо во время похорон: в полиции все объяснили

26 октября соцсети облетело видео, где, как утверждается, в Херсонской области полиция и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали водителя катафалка прямо во время похорон.

На кадрах гроб с телом из буса перегружают на кузов другого авто, вызванного родственниками покойного после того, как процессию остановили, а женщина за кадром говорит, что за машинами гнались шесть человек, которые до этого "перед ним на колени становились". Вероятнее всего, речь идет о похоронах украинского защитника.

По словам автора записи, им не дали доехать до кладбища 10 километров. Она не жалеет в адрес полицейских ненормативной лексики.

Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика!

Видео вызвало широкий общественный резонанс, и спустя сутки после его появления полиция Херсонской области дала свое объяснение тому, что произошло.

Видео дня

По утверждениям правоохранителей, все случилось еще 22 октября в одном из населенных пунктов Великоалександровской общины. В полиции заявили, что остановили два автомобиля, водители которых резко свернули с главной дороги перед блокпостом и впоследствии выехали на нее уже за пунктом проверки.

"Тогда выяснилось, что водитель микроавтобуса находится в статусе лица, избегающего военного учета, прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), призыва на военную службу во время мобилизации и разыскивается центрально-городским РТЦК и СП в г. Кривой Рог", — говорится в заявлении.

По словам стражей порядка, мужчину, о котором идет речь, не задерживали. Все время общения он находился в автомобиле.

В это время прибыли родные умершего и начали перегружать гроб с телом покойного на прицеп. Правоохранители же, в свою очередь, предложили сопроводить процессию к месту назначения и первыми уехали с места.

"В настоящее время проверкой установлено, что во время движения водитель микроавтобуса остановился, выскочил из автомобиля и сбежал в лесополосу, покинув транспортное средство с гробом внутри. Отметим, что тогда полицейские не находились рядом и не видели момента остановки и бегства. Об этом им сообщили ехавшие сзади очевидцы", — добавили в полиции, подчеркнув, что по данному факту начато служебное расследование.

Правоохранители также опубликовали запись боди-камеры, где, среди прочего, можно услышать, что водитель выскочил из машины и бросился бежать в сторону заминированного поля.

Напомним, ТЦК мобилизировал бывшего футболиста "Шахтера".

Также сообщалось, что на Закарпатье ТЦК фиктивно мобилизовали "мертвые души" и военных.