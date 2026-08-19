ТЦК привлек бывшего футболиста "Шахтера" и сборной Украины, — СМИ

Бывшего футболиста донецкого "Шахтера", луганской "Зари" и юношеской сборной Украины мобилизовали во Львове, сообщают СМИ.

В настоящее время футболист отправился в учебный центр для прохождения базовой общей военной подготовки. Об этом сообщает Sport.ua.

Издание отмечает, что футболист "находился в процессе трудоустройства". Планировал ли он подписать контракт с новым клубом — пока неизвестно.

Игрока остановили на железнодорожном вокзале военнослужащие ТЦК. После этого он прошел ВЛК и был направлен в учебный центр.

Последней командой Вакулы была луганская "Заря", однако с августа 2025 года он не участвовал в матчах.

Ранее он выступал за донецкий "Шахтер", житомирский "Полесье", а также имеет в своём активе выступления за сборную Украины до 21 года.

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Скандалы Владислава Вакулы

В то же время Вакула неоднократно становился фигурантом скандалов. В 2021 году Вакула на своём "Mercedes" не вписался в поворот и сбил дорожный знак. Сообщалось, что игрок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в мае 2021 года на него составили протокол за злостное неповиновение сотрудникам полиции.

То же самое произошло и в декабре 2023 года — Житомирское районное управление полиции ГУПН в Житомирской области составило на игрока протокол о нарушении статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".

Напомним, ранее блогер и телеведущий Владимир Золкин сообщил, что был мобилизован в Вооруженные силы Украины и в настоящее время служит в 91-м отдельном противотанковом батальоне.

16 августа адвокат Никита Чекман сообщил о задержании в Киеве митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого, которых доставили в Дарницкий ТЦК.

До этого полицейские вблизи села Шевченково в Николаевской области остановили эвакуатор и доставили водителя в ТЦК в Николаеве.