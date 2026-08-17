"Нужно всем мобилизоваться": блогер Владимир Золкин присоединился к ВСУ и раскрыл детали службы

Блогер и телеведущий Владимир Золкин сообщил, что был мобилизован в Вооруженные силы Украины и в настоящее время служит в 91-м отдельном противотанковом батальоне. Военнослужащий уже прошел базовую общевойсковую подготовку и работает оператором во взводе радиоэлектронной разведки в Днепропетровской области.

Как написал на своей странице в Facebook Владимир Золкин, он опубликовал пост о "Мальдивах" и разместил фотографии, на которых он запечатлен в военной форме.

"На Мальдивах просто чудесно. Люди здесь простые и интересуются политикой. Один мне сказал, что я очень похож на того, ну, на этого, э-э-э. Я спрашиваю: — На блогера? Он: — Да, да, на того, что брал интервью у пленных! Говорю: "Я этого придурка не смотрю и вообще не знаю, как с ними можно разговаривать, их надо расстреливать". Он: "Но ведь похож, даже голосом, капец. Меня постоянно с ним путают", — говорится в его посте.

В переписке с изданием "Детектор медиа" он уточнил, что был мобилизован ещё в апреле 2026 года. По словам Золкина, фотографии в форме он не публиковал ранее, поскольку не хотел этого делать до отправки на боевые позиции.

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На вопрос о том, почему он решил мобилизоваться, блогер ответил: "Потому что мобилизоваться нужно всем".

Блогер Владимир Золкин был призван в ВСУ. Фото: Facebook Блогер Владимир Золкин был призван в ВСУ. Фото: Facebook

Кроме того, Золкин сообщил, что уже завершил базовую общевойсковую подготовку. После этого он приступил к службе во взводе радиоэлектронной разведки в должности оператора. В настоящее время, по его словам, он находится в Днепропетровской области.

Кроме того, издание напомнило, что после начала полномасштабного вторжения России Владимир Золкин начал публиковать интервью с российскими военнопленными.

В то же время до появления сообщения о мобилизации блогера в марте 2026 года публично обсуждались вопросы его военного учета и бронирования. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Золкина сняли с общего воинского учета и что он находится "под покровительством" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Позже Железняк рассказал, что Золкину лишили должности в ГУР. Также он заявил, что Бюро экономической безопасности возбудило в отношении блогера два уголовных дела.

А уже в апреле БЭБ подтвердило изданию "Цензор.НЕТ", что начало досудебное расследование в отношении Владимира Золкина после заявлений Ярослава Железняка. Речь идет о производстве по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем, — и части 3 статьи 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов.

Напомним, ранее Фокус писал: