Военные ТЦК задержали митрополита УПЦ, — адвокат

В Киеве военкоматы задержали митрополита УПЦ — Тульчинского и Брацлавского Сергия. Вместе с ним в ТЦК доставили клирика Тульчинской епархии, протоиерея Анатолия Вишневого. Первого уже отпустили.

Об этом 16 августа сообщил адвокат Никита Чекман на своём Telegram-канале.

В Киеве задержали митрополита УПЦ

По его информации, оба священнослужителя находились в Дарницком ТЦК, где проходили медицинскую комиссию.

"Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого. По предварительной информации, в настоящее время священнослужители находятся в Дарницком районном ТЦК и СП города Киева, где проходят военно-медицинскую комиссию", — написал Чекман.

Позже адвокат сообщил, что митрополита Сергия уже отпустили из ТЦК, а священника пытаются мобилизовать.

"Владыку удерживали там с восьми часов утра, однако никакого протокола или иного документа, который бы подтверждал и обосновывал его задержание, не составляли", — написал Чекман.

Митрополит Сергий Фото: Википедия

По словам митрополита Сергия, военные ТЦК изъяли у него паспорт. При этом не было составлено ни одного документа об этом.

"Таким образом, фактическое задержание владыки и изъятие документа, удостоверяющего личность, произошли без надлежащего процессуального оформления. Считаем такие действия представителей ТЦК неправомерными и готовим соответствующие жалобы", — отметил Чекман.

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По словам адвоката, протоиерея Анатолия Вишневого, священнослужителя Тульчинской епархии, пытаются мобилизовать; он не находился в розыске и не нарушал правил воинского учета.

Фото: Telegram

"Наша команда примет все предусмотренные законом меры для обжалования неправомерного задержания, изъятия паспорта и незаконной мобилизации священнослужителя", — добавил Чекман.

На данный момент в Киевском ТЦК не прокомментировали инцидент.

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