Військові ТЦК затримали митрополита УПЦ, — адвокат

У Києві військкоми затримали митрополита УПЦ — Тульчинського та Брацлавського Сергія. З ним до ТЦК забрали клірика Тульчинської єпархії, протоієрея Анатолія Вишневого. Першого вже відпустили.

Про це 16 серпня повідомив адвокат Микита Чекман у своєму Telegram-каналі.

У Києві затримали митрополита УПЦ

За його інформацією, обидва священнослужителі перебували у Дарницькому ТЦК, де проходили медкомісію.

"Щойно надійшла інформація про затримання митрополита Тульчинського і Брацлавського Сергія та клірика Тульчинської єпархії протоієрея Анатолія Вишневого. За попередньою інформацією, наразі священнослужителі перебувають у Дарницькому районному ТЦК та СП міста Києва, де проходять військово-лікарську комісію", — написав Чекман.

Згодом адвокат повідомив, що митрополита Сергія вже відпустили з ТЦК, а священника намагаються мобілізувати.

"Владику утримували там із восьмої години ранку, однак жодного протоколу чи іншого документа, який би підтверджував та обґрунтовував його затримання, не складали", — написав Чекман.

Митрополит Сергій Фото: Вікіпедія

За словами митрополита Сергія, військові ТЦК вилучили в нього паспорт. При цьому не було складено жодного документа про це.

"Таким чином, фактичне утримання владики та вилучення документа, що посвідчує особу, відбувалися без належного процесуального оформлення. Вважаємо такі дії представників ТЦК неправомірними та готуємо відповідні скарги", — зазначив Чекман.

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За словами адвоката, клірика Тульчинської єпархії протоієрея Анатолія Вишневого намагаються мобілізувати, він не перебував у розшуку, не порушував правил військового обліку.

Фото: Telegram

"Наша команда вживатиме всіх передбачених законом заходів для оскарження неправомірного затримання, вилучення паспорта та незаконної мобілізації священнослужителя", — додав Чекман.

Наразі в Київському ТЦК не коментували інцидент.

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