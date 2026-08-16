ТЦК має право прийти за адресою проживання та вручити повістку: деталі

Згідно закону, військові ТЦК мають право прийти додому для вручення повістки, однак не мають можливості заходити в приміщення силою. Навіть в присутності правоохоронців.

Це передбачено постановою Кабміну №560.

ТЦК може прийти додому

"Здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні резервістів та військовозобов’язаних за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання шляхом вручення повісток під їх особистий підпис", — йдеться в постанові.

А в разі неуточнення протягом 60 днів військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка може надсилатися на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Сам факт прибуття військових ТЦК не дає їм права силоміць потрапляти до житла. Людина не зобов’язана відчиняти двері, якщо сама не хоче цього робити. Недоторканність житла гарантує Конституція України.

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Присутність поліції також не надає права проникнути до житла людини.

Проникнення проти або без волі мешканця можливе лише у визначених законом випадках. Наприклад, за рішенням суду або в надзвичайних ситуаціях, коли йдеться про порятунок людей чи майна.

Мобілізація в Україні — хто підлягає призову в серпні 2026 року

Воєнний стан та мобілізацію в Україні було продовжено до 31 жовтня. Наразі обов'язковій мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

визнані придатними до військової служби;

не мають відстрочки;

не заброньовані.

Чоловіки віком до 25 років можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках, якщо вони вже проходили військову службу або закінчили військову катедру.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жінки можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно.

У мережі з'явилось відео того, як чоловіки у військовій формі виламують замок у дверях приватного деревообробного підприємства.

Крім того, українська співачка Оля Полякова заговорила про ТЦК та опинилася в центрі гучних обговорень після нового інтервʼю Раміні Есхакзай.