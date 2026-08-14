Мобілізація в Україні: чи має ТЦК право вибивати двері для перевірки документів

В Україні триває мобілізація, під час якої чоловіки призовного віку, згідно з законодавством, повинні оновлювати свої дані у разі змін персональних відомостей та з'являтися за вимогою до ТЦК. А так як під час мобілізаційних заходів не обходиться без конфліктів, то експерти пояснили, на що саме мають право працівники ТЦК.

Питання про "вибивання дверей" з'явилось після інциденту в місті Сміла Черкаської області. В мережі з'явилось відео того, як чоловіки у військовій формі виламують замок у дверях приватного деревообробного підприємства. Виникло питання, куди, згідно законодавства, представники ТЦК мають право станом на зараз заходити, а куди — ні. Фокус з'ясував все, що відомо.

Власниця підприємства у Смілі викликала поліцію та подала дві заяви. Першу — до обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, іншу — до правоохоронних органів.

Інцидент у Смілі викликав бурхливу реакцію у соцмережах Фото: Колаж

У Черкаському обласному ТЦК після поширення у соцмережах відео за участю чоловіків у військовій формі, уточнили: "З огляду на поширення матеріалів в соціальних мережах з участю людей у військовій формі за спробою вторгнення на приватну територію повідомляємо наступне: з метою встановлення всіх обставин події проводиться службова перевірка. Керівництвом Черкаського обласного ТЦК та СП буде забезпечено встановлення всіх обставин інциденту та у разі доведення факту перевищення службових повноважень, військовослужбовці понесуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. Про результати перевірки буде повідомлено додатково".

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Низка обласних ТЦК повідомляли, що уповноважені проводити заходи оповіщення і перевірку військово-облікових документів зокрема у громадських місцях, на блокпостах, мають право оповіщувати за місцем проживання, навчання та за місцем роботи чоловіка.

Але юрист Сергій Старенький повідомив про нюанси цих правил. Адже ТЦК не має права вламуватись на приватну територію, за його словами.

"Оповіщення — це направлення повісток, перевірка документів, надання роз'яснень. Проникнення до будь-якого приміщення, яке перебуває у приватній власності, дозволяється з дозволу власника або за ухвалою суду і то тільки правоохоронним органам. ТЦК не є правоохоронним органом і у нього немає повноважень проникати до приватних територій без супроводу поліції. ТЦК можуть виконувати розпорядження військового коменданта, якщо, відповідно, таке розпорядження є і присутня поліція. Резюмую: ТЦК можуть заходити на приватну територію, якщо є дозвіл власника, якщо є ухвала суду. Таке проникнення законне у разі супроводу правоохоронцями", — каже юрист.

Ще одна адвокатка, яка спеціалізується на мобілізаційному законодавстві, Катерина Аніщенко, каже, що оповіщення та перевірка документів представниками ТЦК на території підприємств приватної форми власності є законними, але за низки умов.

"Заходи ТЦК на території приватних підприємств без відповідного розпорядження коменданта, без присутності поліції та якщо власник такого приватного підприємства їх не дозволяє проводити — такі заходи є протиправними", — каже Аніщенко.

Мобілізація в Україні триває — хто підлягає призову станом на серпень 2026 року

Воєнний стан та мобілізацію в Україні було продовжено до 31 жовтня. Під час воєнного стану обов'язковій мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

визнані придатними до військової служби;

не мають відстрочки;

не заброньовані.

Чоловіки віком до 25 років можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках, якщо вони вже проходили військову службу або закінчили військову катедру.

Жінки можуть вступити до лав ЗСУ виключно добровільно.

Раніше Фокус повідомляв про численні випадки насильства щодо юристів у ТЦК. Адвокатка Поліна Марченко говорить, що юристам можуть ламати руки, ноги й пальці, а також застосовувати до них фізичну силу.

Згодом стало відомо, що ДБР проводить масштабні перевірки ТЦК по всій Україні. Правоохоронці перевіряють можливі факти корупції, перевищення службових повноважень і порушення прав військовозобов'язаних.