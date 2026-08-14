Мобилизация в Украине: имеет ли ТЦК право выбивать двери для проверки документов

В Украине продолжается мобилизация, в ходе которой мужчины призывного возраста, согласно законодательству, должны обновлять свои данные в случае изменения личных сведений и являться по требованию в ТЦК. А поскольку в ходе мобилизационных мероприятий не обходится без конфликтов, эксперты разъяснили, на что именно имеют право сотрудники ТЦК.

Вопрос о "выбивании дверей" возник после инцидента в городе Смила Черкасской области. В сети появилось видео, на котором видно, как мужчины в военной форме выламывают замок в двери частного деревообрабатывающего предприятия. Возник вопрос, куда, согласно законодательству, представители ТЦК имеют право на данный момент заходить, а куда — нет. Фокус выяснил все, что известно.

Владелица предприятия в Смиле вызвала полицию и подала два заявления. Первое — в областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, второе — в правоохранительные органы.

Инцидент в Смиле вызвал бурную реакцию в соцсетях Фото: Коллаж

В Черкасском областном ТЦК после появления в соцсетях видео с участием мужчин в военной форме уточнили: "В связи с распространением в социальных сетях материалов с участием людей в военной форме, связанных с попыткой вторжения на частную территорию, сообщаем следующее: с целью установления всех обстоятельств происшествия проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента, и в случае доказательства факта превышения служебных полномочий военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. О результатах проверки будет сообщено дополнительно".

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Мобилизация в Украине — можно ли сотрудникам ТЦК врываться в дом

Ряд областных ТЦК сообщали, что уполномоченные проводить мероприятия по оповещению и проверке военно-учетных документов, в частности в общественных местах и на блокпостах, имеют право оповещать мужчин по месту жительства, учебы и работы.

Однако юрист Сергей Старенький рассказал о нюансах этих правил. Ведь, по его словам, ТЦК не имеет права проникать на частную территорию.

"Уведомление — это направление повесток, проверка документов, предоставление разъяснений. Проникновение в любое помещение, находящееся в частной собственности, допускается с разрешения владельца или по решению суда, и то только правоохранительным органам. ТЦК не является правоохранительным органом и не имеет полномочий проникать на частные территории без сопровождения полиции. ТЦК могут выполнять распоряжения военного коменданта, если, соответственно, такое распоряжение имеется и присутствует полиция. Подводя итог: ТЦК могут заходить на частную территорию, если есть разрешение собственника или постановление суда. Такое проникновение является законным при сопровождении правоохранительными органами", — говорит юрист.

Еще одна адвокат, специализирующаяся на мобилизационном законодательстве, Екатерина Анищенко, отмечает, что оповещение и проверка документов представителями ТЦК на территории предприятий частной формы собственности являются законными, но при соблюдении ряда условий.

"Мероприятия ТЦК на территории частных предприятий без соответствующего распоряжения коменданта, без присутствия полиции и в случае, если владелец такого частного предприятия не дает на них разрешения, — такие мероприятия являются противоправными", — говорит Анищенко.

Мобилизация в Украине продолжается — кто подлежит призыву по состоянию на август 2026 года

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 31 октября. В период действия военного положения обязательной мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

признанные годными к военной службе;

не имеющие отсрочки;

не забронированы.

Мужчины в возрасте до 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных случаях, если они уже проходили военную службу или окончили военную кафедру.

Женщины могут поступить на службу в ВСУ исключительно на добровольной основе.

Ранее "Фокус" сообщал о многочисленных случаях насилия в отношении юристов в ТЦК. Адвокат Полина Марченко говорит, что юристам могут ломать руки, ноги и пальцы, а также применять к ним физическую силу.

Впоследствии стало известно, что ГБР проводит масштабные проверки ТЦК по всей Украине. Правоохранители проверяют возможные факты коррупции, превышения служебных полномочий и нарушения прав военнообязанных.