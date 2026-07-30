ГБР проводит масштабные проверки в ТЦК по всей Украине: что известно

30 июля Государственное бюро расследований начало масштабные следственные действия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине. Правоохранители проверяют возможные факты коррупции, превышения служебных полномочий и нарушения прав военнообязанных.

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу Государственного бюро расследований, следственные мероприятия проводятся практически во всех регионах страны.

По информации собеседника издания, утром 30 июля сотрудники ГБР приступили к масштабным проверкам в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней. Следственные действия охватили большинство регионов Украины.

В пресс-службе ГБР подтвердили проведение спецоперации "Честный призыв", которую Бюро осуществляет совместно с командованием Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Её главной целью является минимизация противоправных явлений в работе ТЦК и СП, в частности нарушений прав человека и возможных злоупотреблений служебным положением.

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Впоследствии ГБР обнародовало официальную информацию, согласно которой следственные действия продолжаются в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки различных уровней в большинстве областей Украины.

Основное внимание правоохранительные органы уделяют проверке фактов возможного содействия уклонению от мобилизации за денежное вознаграждение, а также случаев превышения служебных полномочий военнослужащими ТЦК. Речь идет, в частности, о возможных избиениях, пытках и других нарушениях прав военнообязанных.

В ГБР подчеркнули, что спецоперация является частью комплексной работы по очистке системы территориальных центров комплектования, а не реакцией на отдельный резонансный случай.

По итогам проведенных следственных действий правоохранители ожидают задержания отдельных фигурантов и предъявления подозрений в различных регионах Украины. Более подробную информацию о результатах операции в ГБР пообещали обнародовать после завершения первоочередных процессуальных мероприятий.

Ранее адвокат Полина Марченко заявляла, что сотрудники ТЦК нередко не допускают адвокатов к их клиентам, а также, по её словам, применяют к юристам физическую силу. Она также утверждала, что из-за риска мобилизации многие адвокаты-мужчины перестали лично посещать территориальные центры комплектования.

Также Фокус писал, что, по словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, во время мобилизации отдельные сотрудники ТЦК якобы вымогают взятки за освобождение задержанных: ему сообщали о суммах в 10 тысяч долларов "за выход из автобуса" и 20 тысяч долларов после доставки в помещение ТЦК.