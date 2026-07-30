ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК по всій Україні: що відомо

30 липня Державне бюро розслідувань розпочало масштабні слідчі дії у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Правоохоронці перевіряють можливі факти корупції, перевищення службових повноважень і порушення прав військовозобов'язаних.

Як пише видання "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах та пресслужбу Державного бюро розслідувань, слідчі заходи проходять практично в усіх регіонах країни.

За інформацією співрозмовника видання, зранку 30 липня працівники ДБР розпочали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного та районного рівнів. Слідчі дії охопили більшість регіонів України.

У пресслужбі ДБР підтвердили проведення спецоперації "Чесний призов", яку Бюро реалізує спільно з командуванням Генерального штабу Збройних сил України. Її головною метою є мінімізація протиправних явищ у роботі ТЦК та СП, зокрема порушень прав людини та можливих зловживань службовим становищем.

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Згодом ДБР оприлюднило офіційну інформацію, згідно з якою слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості областей України.

Основну увагу правоохоронці приділяють перевірці фактів можливого сприяння ухиленню від мобілізації за грошову винагороду, а також випадків перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Йдеться, зокрема, про можливі побиття, катування та інші порушення прав військовозобов'язаних.

У ДБР наголосили, що спецоперація є частиною комплексної роботи з очищення системи територіальних центрів комплектування, а не реакцією на окремий резонансний випадок.

За підсумками проведених слідчих дій правоохоронці очікують затримання окремих фігурантів та оголошення підозр у різних регіонах України. Детальнішу інформацію про результати операції в ДБР пообіцяли оприлюднити після завершення першочергових процесуальних заходів.

Раніше адвокатка Поліна Марченко заявляла, що працівники ТЦК нерідко не допускають адвокатів до їхніх клієнтів, а також, за її словами, застосовують до юристів фізичну силу. Вона також стверджувала, що через ризик мобілізації багато адвокатів-чоловіків перестали особисто відвідувати територіальні центри комплектування.

Також Фокус писав, що, за словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, під час мобілізації окремі працівники ТЦК нібито вимагають хабарі за звільнення затриманих: йому повідомляли про суми у 10 тисяч доларів "за вихід із буса" та 20 тисяч доларів після доставлення до приміщення ТЦК.