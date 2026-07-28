"Ламають руки й ноги": адвокатка заявила про численні випадки насильства щодо юристів у ТЦК

Адвокатам, які приходять до територіальних центрів комплектування захищати своїх клієнтів, можуть ламати руки, ноги й пальці, а також застосовувати до них фізичну силу. Про такі випадки заявила адвокатка Поліна Марченко та додала, що через ризик мобілізації багато адвокатів-чоловіків взагалі перестали відвідувати ТЦК.

Зокрема, про це вона розповіла у випуску на YouTube-каналі "Суперпозиція", за останні два роки ставлення до адвокатів у ТЦК суттєво погіршилося. За словами Марченко, працівники центрів комплектування нерідко відмовляються допускати адвокатів до їхніх клієнтів, попри вимоги законодавства.

"Останні два роки адвокат — це як червона ганчірка для ТЦК. Просто вони чують, що ти адвокат. Все, можна більше навіть нічого не говорити. Їм байдуже на права, на закон, на Конституцію, на обов'язок допустити адвоката до клієнта", — сказала вона.

Вона наголосила, що адвокати можуть безперешкодно працювати у слідчих ізоляторах, СБУ та Національній поліції, однак із доступом до клієнтів у ТЦК, за її словами, ситуація зовсім інша.

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Крім того, Марченко стверджує, що випадки фізичного насильства щодо адвокатів не є поодинокими. За її словами, лише у Києві та Київській області було багато випадків, коли юристам під час виконання професійних обов'язків ламали руки, ноги, пальці та завдавали інших тілесних ушкоджень. Сама ж адвокатка розповіла, що тричі зверталася через неправомірні дії під час відвідування ТЦК.

"Я уже три рази зверталася стосовно хапання за руки, штовхання, забирання телефону і тому подібного під час візиту в центр комплектування", — зазначила вона.

Також у випуску журалістка згадала випадок, про який раніше розповідав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, у Харкові адвокатку не лише не допустили до приміщення ТЦК, а й завдали їй тяжких тілесних ушкоджень — жінці зламали ногу. Вона перенесла чотири операції, отримала інвалідність II групи, однак, за понад рік винних так і не притягнули до відповідальності.

Серед іншого, адвокатка підтвердила, що зараз до ТЦК переважно відвідують саме жінки-адвокатки. За її словами, багато чоловіків-юристів відмовляються від таких візитів через побоювання, що їх можуть мобілізувати.

Як приклад Марченко навела резонансну справу, у якій представляла Асоціацію адвокатів України. За її словами, адвоката, який захищав військовозобов'язаного з чинною відстрочкою, самого мобілізували після того, як відстрочку скасували. За словами юристки, військово-лікарську комісію він пройшов приблизно за пів години, після чого його направили на службу.

На думку Марченко, саме через подібні випадки багато адвокатів-чоловіків сьогодні уникають особистих візитів до територіальних центрів комплектування, побоюючись, що аналогічна ситуація може статися і з ними.

Нагадаємо, що навесні минулого року в Харкові адвокатку, яка прийшла до ТЦК надати безоплатну правову допомогу затриманому, жорстоко побили. Після кількох операцій і тривалої реабілітації вона отримала III групу інвалідності, а згодом звернулася до Європейського суду з прав людини через відсутність результатів розслідування.

Також торік у Харкові адвокат Сергій Кравченко заявив, що працівники ТЦК напали на нього, коли він захищав клієнта, якого, за його словами, незаконно змушували пройти ВЛК. Після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження, а Рада адвокатів Харківської області повідомила, що це був уже 18-й випадок побиття адвоката в регіоні.