Адвокатка заявила про побиття в ТЦК, що призвело до інвалідності: Лубінець відреагував

Адвокатка, яку побили у приміщенні Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові навесні минулого року, отримала інвалідність і тепер звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

15 березня 2025 року вона прийшла до установи, щоб надати безоплатну юридичну допомогу затриманому, однак до чоловіка її не пустили, а їй самій завдали тяжких травм, через які вона потрапила до лікарні, перенесла операцію, лікування, тривалу реабілітацію і зрештою отримала III групу інвалідності, розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це просто немислимо: як адвокат, який прийшов виконувати свій професійний обов’язок, опинився на лікарняному ліжку? Якщо за право бути адвокатом людина платить власним здоров’ям, то це вже питання не окремого інциденту. Це тривожний сигнал для всієї системи правосуддя", — обурюється омбудсмен.

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Потерпіла звернулася до правоохоронних органів, однак, незважаючи на те, що минув уже рік, слідство так і не встановило, хто її побив. Крім того, військовослужбовців ТЦК не допитали, відеозаписи з камер спостереження не надали, а частину необхідних слідчих дій довелося проводити лише після втручання.

Адвокатка отримала серйозну травму руки Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Зрештою, через неналежне розслідування Державне бюро розслідувань уже порушило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції.

Не дочекавшись допомоги, адвокатка звернулася до Європейського суду з прав людини.

"І це має стати серйозним сигналом не лише для міжнародних інституцій, а й для українських державних органів", — наголосив Лубінець.

Це вимагає принципової реакції всіх компетентних органів України:

"Кожен випадок перешкоджання законній діяльності адвоката, застосування фізичної сили, затягування розслідування або приховування доказів має отримати належну правову оцінку. Держава зобов’язана довести, що право на захист в Україні – це не декларація, а реальна гарантія".

Посадовець зазначає, що подібні випадки — не поодинокі. За даними Комітету захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, протягом 2025–2026 років зафіксовано 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. У деяких випадках також повідомлялося про психологічний тиск та погрози мобілізації.

"Кожен такий випадок — це тріщина у фундаменті права на захист. Якщо людина приходить до державної установи з посвідченням адвоката, а виходить звідти як людина з інвалідністю, це має викликати не лише суспільну оцінку, а й швидку, принципову та невідворотну реакцію держави. Інакше наступним, хто втратить своє право на захист, може стати будь-хто!", — категоричний Лубінець.

Нагадаємо, що у Львові військовий ТЦК "схопив дівчину за горло".

Також повідомлялося, що народний депутат зробив гучну заяву щодо ТЦК.