Адвокат заявила об избиении в ТЦК, которое закончилось инвалидностью: Лубинец отреагировал

Женщина-адвокат, избитая в помещении Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове весной прошлого года, получила инвалидность и теперь обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

15 марта 2025 года она пришла в учреждение, чтобы оказать безвозмездную юридическую помощь задержанному, однако к мужчине ее не пустили, а ей самой нанесли тяжелые травмы, из-за которых она оказалась в больнице, перенесла операцию, лечение, длительную реабилитацию и в конце концов получила III группу инвалидности, рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это просто немыслимо: как адвокат, пришедший исполнять свой профессиональный долг, оказался на больничной койке? Если за право быть адвокатом человек платит собственным здоровьем, то это уже вопрос отдельного инцидента. Это тревожный сигнал для всей системы правосудия", — негодует омбудсмен.

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Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, однако несмотря на то, что прошел уже год, следствие так и не установило, кто ее избил. Кроме того, военнослужащие ТЦК не были допрошены, видеозаписи с камер наблюдения не предоставлены, а часть необходимых следственных действий пришлось проводить только после вмешательства.

Адвокат получила серьезную травму руки Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

В конце концов из-за ненадлежащего расследования Государственное бюро расследований уже открыло отдельное уголовное производство по возможной служебной халатности работников полиции.

Не дождавшись помощи, адвокат обратилась в Европейский суд по правам человека.

"И это должно стать серьезным сигналом не только международным институтам, но и украинским государственным органам", — подчеркнул Лубинец.

Он требует принципиальной реакции всех компетентных органов Украины:

"Каждый факт препятствования законной деятельности адвоката, применения физической силы, затягивания расследования или утаивания доказательств должен получить надлежащую правовую оценку. Государство обязано доказать, что право на защиту в Украине – это не декларация, а реальная гарантия".

Чиновник констатирует, что подобные случаи — не единичны. По данным Комитета защиты прав адвокатов при Совете адвокатов Харьковской области, в течение 2025-2026 годов зафиксировано 17 случаев применения физической силы к адвокатам.

В ряде случаев сообщалось также о психологическом давлении и угрозах мобилизации.

"Каждый такой случай – это трещина в фундаменте права на защиту. Если человек приходит в государственное учреждение с удостоверением адвоката, а выходит из него человеком с инвалидностью, это должно получить не только общественную оценку, но и быструю, принципиальную и неотвратимую реакцию государства. Иначе следующим, кто потеряет свое право на защиту, может стать любой!", — категоричен Лубинец.

Напомним, во Львове военный ТЦК "схватил девушку за горло".

Также сообщалось, что народный депутат сделал громкое заявление о ТЦК.