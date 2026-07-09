"Им платят за пойманных людей": народный депутат сделал громкое заявление о ТЦК (видео)
Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования получают деньги за людей, которых они задерживают, из-за чего возникает соблазн для злоупотреблений. Он также предложил проводить для них проверку на полиграфе каждые полгода.
Об этом он заявил в выпуске ток-шоу "Суперпозиция".
По его словам, к контролю за работой территориальных центров комплектования должны быть привлечены ТЦК, Служба безопасности Украины, ГБР и, возможно, военная полиция. Он считает, что совместная работа таких структур могла бы стать сдерживающим фактором в случае злоупотреблений.
"Им платят за тех людей, которых они поймали. Это соблазн", — сказал Горбенко.
Он также упомянул случаи, когда во время обысков у сотрудников ТЦК обнаруживали крупные суммы денег, назвав такие ситуации позорными.
По словам депутата, идей по реформированию системы много, однако они должны быть согласованы с Министерством обороны и Генеральным штабом.
"Это должно в первую очередь быть согласовано на уровне Минобороны и Генштаба. Иначе это не сработает", — заявил Горбенко.
Он добавил, что после этого Минобороны сможет сформировать государственную политику и провести реформу ТЦК.
Ранее Министерство обороны представило план реформирования украинской армии. Документ предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и введение определённых сроков службы.
Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о "рекордном" количестве задержаний сотрудников ТЦК.