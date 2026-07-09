"Їм платять за спійманих людей": нардеп зробив гучну заяву про ТЦК (відео)

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування отримують гроші за людей, яких вони затримують, через що виникає спокуса для зловживань. Він також запропонував проводити для них перевірку на поліграфі кожні пів року.

Про це він заявив у випуску ток-шоу “Суперпозиція”.

За його словами, до контролю за роботою територіальних центрів комплектування мають бути залучені ТЦК, Служба безпеки України, ДБР і, можливо, військова поліція. Він вважає, що спільна робота таких структур могла б стати запобіжником для випадків зловживань.

“Їм гроші дають за тих людей, яких вони зловили. Є спокуса”, — сказав Горбенко.

Він також згадав випадки, коли під час обшуків у працівників ТЦК знаходили великі суми грошей, назвавши такі ситуації ганебними.

За словами депутата, ідей щодо реформування системи багато, однак вони мають бути погоджені з Міністерством оборони та Генеральним штабом.

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“Це повинно першочергово бути узгоджено на рівні Міноборони і Генштабу. По-іншому воно не буде працювати”, — заявив Горбенко.

Він додав, що після цього Міноборони зможе сформувати державну політику та провести реформу ТЦК.

Раніше Міністерство оборони презентувало план реформування української армії. Документ передбачає, зокрема, збільшення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження визначених термінів служби.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про "рекордну" кількість затримань працівників ТЦК.