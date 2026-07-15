Потасовка во время мобилизации во Львове: военный ТЦК "схватил девушку за горло", — реакция Лубинца

Во Львове разгорелся скандал после появления в сети видео, на котором сотрудник территориального центра комплектования применяет силу к женщине во время оповещения. На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и, в частности, инициировал официальную проверку.

На своей странице в Telegram омбудсмен опубликовал пост с видео инцидента, произошедшего в центре Львова. На опубликованных кадрах, как отметил Лубинец, запечатлено, как военнослужащий Львовского областного ТЦК и СП применяет физическую силу к женщинам во время проведения мероприятий по оповещению.

И, как пояснил чиновник, такие действия не могут остаться без надлежащей правовой оценки. Если информация подтвердится, все обстоятельства должны быть всесторонне проверены, а виновные — установлены.

"Применение силы в отношении гражданских лиц не может оставаться без расследования, независимо от того, при каких обстоятельствах это произошло", — написал он.

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Для этого представитель Уполномоченного во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения во Львовский областной ТЦК и СП, а также в Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове. В частности, в запросах содержится требование:

предоставить подробную информацию о происшествии;

объяснить правовые основания возможного применения силы;

сообщить об участии полицейских;

и выяснить, было ли назначено служебное расследование.

Кроме того, в ГБР направлено отдельное обращение с просьбой проверить, содержит ли данный случай признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 426-1 Уголовного кодекса Украины, а также сообщить о результатах проверки.

В конце своего поста Лубинец подчеркнул, что мобилизация необходима для защиты государства от российской агрессии, однако ее проведение не должно сопровождаться нарушением прав человека.

"В то же время каждый случай возможного применения силы в ходе мобилизационных мероприятий должен быть тщательно расследован. Только открытость, законность и неотвратимость ответственности в случае нарушений могут обеспечить доверие общества к мобилизационным процессам", — добавил он.

Военный ТЦК применил физическое воздействие в отношении женщины — что известно об инциденте

Стоит отметить, что 14 июля местные Telegram-каналы, в частности паблик "Львивич", распространили видео инцидента, который, по их данным, произошел возле торгового центра "Магнус" в центре Львова. На опубликованных кадрах виден конфликт во время проведения мероприятий по мобилизации: утверждается, что военнослужащие задержали мужчину, после чего в ситуацию вмешалась женщина, вероятно, его жена. Во время стычки один из мужчин в военной форме, как слышно на видео, по имени Владимир, схватил женщину за шею и прижал ее к стене.

Реакция ТЦК на потасовку во Львове

Более того, после общественного резонанса с официальным заявлением выступили и Львовский областной ТЦК и СП. На официальной странице в Facebook они сообщили, что по факту инцидента, произошедшего 14 июля во время проведения мероприятий по оповещению, назначена служебная проверка.

Кроме того, в центре комплектования отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и оцениваются действия причастных лиц. Только после завершения проверки будет принято решение в соответствии с требованиями законодательства. До этого момента в ТЦК призвали не делать поспешных выводов и дождаться официальных результатов расследования.

"До завершения служебной проверки воздерживаемся от каких-либо преждевременных выводов и просим общественность и представителей СМИ дождаться ее результатов", — отмечается в публикации.

Публикация на странице в Facebook Львовского областного ТЦК и СП Фото: Скриншот

Напомним, что 8 июля в Сиховском районе Львова во время мобилизационных мероприятий произошло массовое столкновение. По данным полиции, после обнаружения мужчины, находившегося в розыске за нарушение правил воинского учета, на месте собрались люди, которые начали препятствовать работе группы оповещения, а впоследствии повредили и перевернули служебный автомобиль.

Впоследствии участники массовой стычки с представителями ТЦК во Львове записали видео, в котором публично извинились и признали свою вину. По словам военного Антона Петровского, одного из мужчин после так называемой "воспитательной беседы" передали правоохранительным органам.

Кроме того, 10 июля СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников массовых беспорядков возле ТЦК во Львове. По данным следствия, именно они были самыми активными участниками столкновения.