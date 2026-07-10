Нападение на ТЦК во Львове: задержаны еще четверо подозреваемых (фото)

Еще четыре участника массового нападения на военных и правоохранителей во Львове задержаны Службой безопасности Украины и Нацполицией.

Задержанными являются 21-летний и 45-летний жители Львова и двое 28-летних военных, один из которых самовольно покинул воинскую часть, сообщили в СБУ.

Во время расследования установлено, что задержанные были наиболее активными участниками потасовки. Они блокировали движение служебного автомобиля военнослужащих, прыгали на нем и повредили транспортное средство.

Всем четырем готовят сообщения о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Что вменяют задержанным?

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период);

ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы).

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Нападение на ТЦК во Львове: что известно

Массовое столкновение во Львове произошло вечером, 8 июля, на проспекте Червоной Калины, когда военные и полиция проводили оповещение военнообязанных.

В соцсетях появились кадры толпы, окружившей машину группы оповещения в центре Львова в районе Стрыя. Местные жители повредили и перевернули машину, избили и разорвали футболку военнослужащего. Поводом для нападения стала информация, распространенная в толпе, о задержании 20-летнего молодого человека. Позже полиция сообщила, что речь шла о 30-летнем мужчине, который находился в розыске ТЦК: его отправили в военкомат на медосмотр.

Ранее СБУ и Национальная полиция уже задержали одного из участников беспорядков, который во время инцидента напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения. Речь идет о 23-летнем Олеге Гаврилове, который с февраля этого года ушел в СОЧ. Согласно предварительным данным, он мог ударить по голове одного полицейского и распылить газовый баллончик в лицо второму. Сегодня, 10 июля, в суде он признал свою вину, однако заверил, что дрался голыми руками и не использовал посторонних предметов.

Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все причастные к случившемуся.

9 июля во Львовском облсовете состоялся брифинг, на котором представители ТЦК рассказали о подробностях нападения. В частности, они поблагодарили полицию, которая оставалась в стороне и "не проявляла агрессии".

На инцидент отреагировали политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Кирилл Буданов. Мэр Львова назвал произошедшее позором.

Активисты и ветераны во Львове нашли участников нападения на автомобиль ТЦК, после чего в сети распространили видео с их извинениями.