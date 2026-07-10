Нападение на ТЦК во Львове: на суде мужчина, ударивший полицейского по голове, признал свою вину

Днём 10 июля в львовском суде началось рассмотрение дела мужчины, подозреваемого в нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и на полицейских во время беспорядков во Львове. На видео из зала суда подозреваемый, которого, согласно данным СМИ, зовут Олег Гаврилов, заявил, что признает свою вину. Тем временем выбирается мера пресечения — будет ли он арестован или вернётся домой.

В ходе судебного заседания прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу без права освобождения под залог, сообщило СМИ "Мы — Украина" в Telegram-канале. Адвокат, в свою очередь, ходатайствует о домашнем аресте. Мужчина, задержанный через несколько часов после нападения на ТЦК во Львове, подозревается в том, что ударил полицейского по голове и распылил газовый баллончик: инцидент произошел во Львове в районе Сыхов в ночь с 8 на 9 июля. Фокус собрал информацию о событиях, происходящих 10 июля в львовском суде.

СМИ сообщили, что в суд доставили подозреваемого в нападении на ТЦК. Выяснилось, что речь идет о 23-летнем Олеге Гаврилове — военнослужащем, который с февраля 2026 года самовольно покинул часть (находится в СЗЧ). Фигурант признал вину и сказал несколько слов об обстоятельствах нападения. Судья спросила, отрицает ли он свои хулиганские действия. Фигурант не стал отрицать, но уточнил, что во время нападения дрался голыми руками и не использовал посторонних предметов.

Відео дня

"Я не отрицаю, просто это происходило без посторонних предметов", — слышно на видео из зала суда.

Опрос Как, по вашему мнению, государство должно отреагировать на инцидент с нападением на ТЦК во Львове? Опрос открыт до Наказать всех, кто применял насилие в отношении военнослужащих Расследовать действия обеих сторон и дать правовую оценку Усилить контроль за работой ТЦК и соблюдением правил мобилизации Провести реформу мобилизации, чтобы избежать подобных конфликтов Затрудняюсь ответить Голосувати

В ходе судебного заседания проект "Следствие Инфо" узнал дополнительные сведения о фигуранте, которые прозвучали на заседании. Указано, что он является солдатом 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также уточняется, в каких правонарушениях его подозревают: согласно предварительным данным, он мог ударить по голове одного полицейского и распылить газовый баллончик в лицо второму.

В 14:30 стало известно о решении суда: подозреваемого арестовали на 60 суток без права освобождения под залог.

Нападение на ТЦК во Львове — подробности

На странице проекта также приведена информация об ещё одном человеке, который может быть причастен к нападению на ТЦК во Львове. Согласно данным следователей, речь может идти о 28-летнем военном Романе Стегнии: имя установили благодаря видео с извинениями, которое появилось в сети. Выяснилось, что ранее он служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, а затем перевелся в другое подразделение. Также была найдена страница фигуранта в Instagram: последний пост в военной форме датирован февралем 2026 года.

Нападение на ТЦК во Львове — имя еще одного подозреваемого Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о нападении на ТЦК, произошедшем в ночь с 8 на 9 июля. В соцсетях появились кадры толпы, окружившей машину группы оповещения в центре Львова в районе Стрыя. Местные жители повредили и перевернули машину, избили и разорвали футболку военнослужащего. Поводом для нападения стала информация, распространенная в толпе, о задержании 20-летнего молодого человека. Позже полиция сообщила, что речь шла о 30-летнем мужчине, который находился в розыске ТЦК: его отправили в военкомат на медосмотр.

9 июля во Львовском облсовете состоялся брифинг, на котором представители ТЦК рассказали о подробностях нападения. В частности, они поблагодарили полицию, которая оставалась в стороне и "не проявляла агрессии".

Напоминаем, что Фокус собрал комментарии чиновников, военных, политиков и активистов по поводу нападения на ТЦК во Львове.