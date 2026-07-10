Напад на ТЦК у Львові: на суді чоловік, який бив по голові поліцейського, визнав провину (відео)

Вдень 10 липня у львівському суді почали розгляд справа чоловіка, підозрюваного у нападі на військових територіального центру комплектування та на поліцейських під час заворушень у Львові. На відео з судової зали підозрюваний, якого, згідно з даними медіа, звати Олег Гаврилов, сказав, що визнає провину. Тим часом обирається запобіжний захід — чи він піде під арешт, чи повернеться додому.

Під час судового засідання прокуратура попросила для підозрюваного арешт без права виходу під заставу, повідомило медіа "Ми Україна" у Telegram-каналі. Адвокат, своєю чергою, просить домашній арешт. Чоловік, якого затримали за кілька годин після нападу на ТЦК у Львові, підозрюється у тому, що вдарив поліцейського по голові та розпилив газовий балончик: подія сталась у Львові у районі Сихів в ніч з 8 на 9 липня. Фокус зібрав інформацію про події, які відбуваються 10 липня у львівському суді.

Медіа написали, що у суді доставили підозрюваного у нападі на ТЦК. З'ясувалось, що ідеться про 23-річного Олега Гаврилова — військовослужбовця, який з лютого 2026 року самовільно залишив частину (перебуває у СЗЧ). Фігурант визнав провину і сказав кілька слів щодо обставин нападу. Суддя запитала, що чи заперечує він свої хуліганські дії. Фігурант не заперечив, але уточнив, що під час нападу бився голими руками й не використовував сторонніх предметів.

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"Я не заперечую, просто це без сторонніх предметів відбувалося", — чути на відео з зали суду.

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Під час судового засідання проєкт "Слідство Інфо" дізнався додаткові дані про фігуранта, які почули на засіданні. Вказано, що він є солдатом 53 окремої механізованої бригади ЗСУ. Також уточнюється, у яких правопорушеннях його підозрюють: згідно з попередніми даними, він міг вдарити по голові одного поліцейського, і розпилити газовий балончик в обличчя другого.

О 14:30 стало відомо про рішення суду: підозрюваного арештували на 60 діб без права внесення застави.

Напад на ТЦК у Львові — деталі

На сторінці проєкту також навели інформацію про ще одну особу, яка може бути причетною до нападу на ТЦК у Львові. Згідно з даними розслідувачів, може іти мова про 28-річного військового Романа Стегнія: ім'я встановили завдяки відео з вибаченням, яке з'явилось у мережі. З'ясувалось, що раніше він служив у 80 десантно-штурмовій бригаді, а потім перевівся в інший підрозділ. Також відшукали сторінці Instagram фігуранта: останній допис у військовій формі — за лютий 2026 року.

Напад на ТЦК у Львові — ім'я ще одного підозрюваного Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про напад на ТЦК, який стався в ніч з 8 на 9 липня. У соцмережах з'явились кадри натовпу, який оточив машину групи оповіщення посеред Львову у районі Стрия. Місцеві жителі пошкодили та перевернули машину, побили та роздерли футболку на військовослужбовці. Приводом для нападу стала інформація, яку поширили у натовпі, про затримання 20-річної дитини. Згодом поліція повідомила, що ішлося про 30-річного чоловіка, який був у розшуку ТЦК: його відправили у військкомат на медогляд.

9 липня у Львівській облраді відбувся брифінг, на якому представники ТЦК розповіли про деталі нападу. Серед іншого, подякували поліції, яка стояла осторонь і "не агресувала".

Нагадуємо, Фокус зібрав оцінки посадовців, військових, політиків та активістів на напад на ТЦК у Львові.