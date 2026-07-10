Признали свою вину: участники массового нападения на ТЦК во Львове записали видео с извинениями

Мужчины, устроившие 8 июля во Львове скандальный массовый бунт против ТЦК, сняли видеоролик, в котором признали свою вину и извинились за свои действия. Один из них пообещал в ближайшее время пойти служить в Вооруженные силы.

Активисты и ветераны во Львове нашли участников нападения на автомобиль ТЦК, после чего в сети распространили видео с их извинениями. Об этом, в частности, сообщил военный Антон Петровский, который опубликовал кадры на своей странице в Facebook.

По его словам, с участниками бунта провели "воспитательную беседу", после чего те признали свою вину. Однако по-прежнему продолжаются поиски нападавших, которые пытались снять форму с военнослужащего ТЦК, отметил Петровский.

"Каждый из вас, кто будет "нападать" на военнослужащих украинской армии, независимо от рода войск, рано или поздно получит по заслугам. Вопрос национальной безопасности превыше всего", — отметил военный.

Відео дня

Видео с публичными извинениями участников бунта против ТЦК во Львове

Об освобождении участников бунта также написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук, отметив, что одного из мужчин после "воспитательной беседы" передали правоохранительным органам.

Нападение на ТЦК во Львове — последние новости

Вечером 9 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что правоохранители задержали первого участника нападения на ТЦК во Львове. Им оказался 23-летний львовянин. Также на инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, который назвал нападение "плохой историей".

В ТЦК также 9 июля рассказали, что на самом деле произошло во Львове. По данным представителей областного и районного территориальных центров комплектования, большинство нападавших составляли молодые люди, а сам конфликт длился 6–8 часов.

Кроме того, "Фокус" рассказывал, как на нападение на ТЦК во Львове отреагировали Буданов, Минобороны, Решетилова и военные.