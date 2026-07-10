Визнали провину: учасники масового нападу на ТЦК у Львові записали відео з вибаченнями

Чоловіки, які влаштували скандальний масовий бунт проти ТЦК у Львові 8 липня, записали відеоролик, на якому визнали провину та попросили вибачення за свої дії. Один із них пообіцяв незабаром піти служити у лавах Збройних сил.

Активісти та ветерани у Львові знайшли учасників нападу на автомобіль ТЦК, після чого у мережі поширили відео з їхніми вибаченнями. Про це зокрема повідомив військовий Антон Петрівський, який показав кадри на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, з учасниками бунту провели "виховну бесіду", після чого ті визнали свою провину. Однак все ще тривають пошуки нападників, які намагалися зняти форму з військового ТЦК, зазначив Петрівський.

"Кожен з вас, хто буде "пригати" на військових української армії незалежно від роду військ отримає рано чи пізно по заслугам. Питання національної безпеки вище будь-чого", — зазначив військовий.

Відео дня

Відео публічних вибачень учасників бунту проти ТЦК у Львові

Про вибачення учасників бунту також написав заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук, зауваживши, що одного з чоловіків після "виховної бесіди" передали правоохоронцям.

Напад на ТЦК у Львові — останні новини

Увечері 9 липня у Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці затримали першого учасника нападу на ТЦК у Львові. Ним виявився 23-річний львів'янин. Також на інцидент відреагував президент Володимир Зеленський, який назвав напад "поганою історією".

У ТЦК також 9 липня розповіли, що насправді сталося у Львові. За даними представників обласного та районного територіальних центрів комплектування, більшість нападників була молодими людьми, а сам конфлікт розвивався упродовж 6-8 годин.

Також Фокус розповідав, як на напад на ТЦК у Львові відреагували Буданов, Міноборони, Решетилова та військові.