Напад на ТЦК у Львові: затримано першого учасника заворушень, Зеленський відреагував на інцидент

У Львові правоохоронці затримали одного з учасників нападу на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, що стався 8 липня на проспекті Червоної Калини.

У Службі безпеки України повідомили, що це 23-річний львів’янин. Він перебував у натовпі, який під час заходів оповіщення заблокував службовий автомобіль військових, пошкодив його, а згодом перекинув.

Коли поліцейські намагалися припинити заворушення, чоловік напав на одного з правоохоронців і завдав йому тілесних ушкоджень.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 345 — умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

ч. 4 ст. 296 — хуліганство.

Крім того, за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

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"Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції", — повідомили у СБУ.

Правоохоронці повідомили, що нині триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу: їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки нагадала, що "будь-які спроби перешкоджання законній діяльності Сил оборони України, а також насильство щодо військовослужбовців чи правоохоронців отримають принципову правову оцінку, а всі причетні до таких злочинів нестимуть відповідальність, передбачену законодавством нашої держави".

Напад на ТЦК у Львові — реакція Володимира Зеленського

Президент Зеленський відреагував на інцидент з ТЦК у Львові. Він сказав, що це "погана історія".

"Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути. МВС буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", — зазанчив президент.

Нагадаємо, у Львівській обласній державній адміністрації провели брифінг на якому розповіли про деталі нападу на військовослужбовців 8 липня. З'ясувалось, що значна частина нападників була молодими людьми й що конфлікт розвивався 6-8 годин — тобто і під час комендантської години.

Фокус зібрав реакцію органі влади та активістів по напад на ТЦК у Львові: більшість — критикують дії хуліганів, але є й такі, які підтримують дії групи львів'ян.