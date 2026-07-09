Нападение на ТЦК во Львове: задержан первый участник беспорядков, Зеленский отреагировал на инцидент

Во Львове правоохранители задержали одного из участников нападения на военнослужащих ТЦК и полицейских, произошедшего 8 июля на проспекте Красной Калины.

В Службе безопасности Украины сообщили, что это 23-летний житель Львова. Он находился в толпе, которая во время оповещательных мероприятий заблокировала служебный автомобиль военных, повредила его, а затем опрокинула.

Когда полицейские пытались пресечь беспорядки, мужчина напал на одного из правоохранителей и нанес ему телесные повреждения.

В настоящее время следователи готовят уведомление о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 345 — умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей;

ч. 4 ст. 296 — хулиганство.

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Кроме того, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Опрос Как, по вашему мнению, государство должно отреагировать на инцидент с нападением на ТЦК во Львове? Опрос открыт до Наказать всех, кто применял насилие в отношении военнослужащих Расследовать действия обеих сторон и дать правовую оценку Усилить контроль за работой ТЦК и соблюдением правил мобилизации Провести реформу мобилизации, чтобы избежать подобных конфликтов Затрудняюсь ответить Голосувати

"В настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех лиц, причастных к массовым беспорядкам, а также к совершению противоправных действий в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников Национальной полиции", — сообщили в СБУ.

Правоохранители сообщили, что в настоящее время ведется расследование с целью привлечения к ответственности всех участников нападения: им грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Служба безопасности напомнила, что "любые попытки препятствовать законной деятельности Сил обороны Украины, а также насилие в отношении военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов получат принципиальную правовую оценку, а все причастные к таким преступлениям будут нести ответственность, предусмотренную законодательством нашего государства".

Нападение на ТЦК во Львове — реакция Владимира Зеленского

Президент Зеленский отреагировал на инцидент с ТЦК во Львове. Он сказал, что это "плохая история".

"Ситуация очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках действующего законодательства. А Министерство обороны должно выполнить все, что они обещали", — отметил президент.

Напомним, во Львовской областной государственной администрации прошел брифинг, на котором рассказали о подробностях нападения на военнослужащих 8 июля. Выяснилось, что значительная часть нападавших состояла из молодых людей и что конфликт длился 6–8 часов — то есть и во время комендантского часа.

"Фокус" собрал реакцию властей и активистов на нападение на ТЦК во Львове: большинство критикует действия хулиганов, но есть и те, кто поддерживает действия группы львовян.