Напад на ТЦК у Львові: затримано ще чотирьох підозрюваних (фото)

Ще чотирьох учасників масового нападу на військових та правоохоронців у Львові затримали Служба безпеки України та Національна поліція.

Затриманими є 21-річний та 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину, повідомили в СБУ.

Під час розслідування встановлено, що затримані були найактивнішими учасниками бійки. Вони перекрили рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.

Усім чотирьом готують повідомлення про підозру відповідно до скоєних злочинів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У чому звинувачують затриманих?

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період);

ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби).

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Напад на ТЦК у Львові: що відомо

Масове зіткнення у Львові сталося ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини, коли військові та поліція проводили оповіщення військовозобов’язаних.

У соцмережах з’явилися кадри натовпу, який оточив машину групи оповіщення в центрі Львова в районі Стрия. Місцеві жителі пошкодили та перевернули машину, побили та розірвали футболку військовослужбовця. Приводом для нападу стала інформація, поширена серед натовпу, про затримання 20-річного молодого чоловіка. Пізніше поліція повідомила, що йшлося про 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК: його відправили до військкомату на медичний огляд.

Раніше СБУ та Національна поліція вже затримали одного з учасників заворушень, який під час інциденту напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень. Йдеться про 23-річного Олега Гаврилова, який з лютого цього року вступив до СОЧ. Згідно з попередніми даними, він міг ударити по голові одного поліцейського та розпилити газовий балончик в обличчя другому. Сьогодні, 10 липня, у суді він визнав свою провину, однак запевнив, що бився голими руками і не використовував сторонніх предметів.

Наразі розслідування триває, встановлюються всі причетні до події.

9 липня у Львівській обласній раді відбувся брифінг, на якому представники ТЦК розповіли про подробиці нападу. Зокрема, вони подякували поліції, яка трималася осторонь і "не проявляла агресії".

На інцидент відреагували політики, зокрема президент України Володимир Зеленський та голова ОП Кирило Буданов. Мер Львова назвав те, що сталося, ганьбою.

Активісти та ветерани у Львові знайшли учасників нападу на автомобіль ТЦК, після чого опублікували в мережі відео з їхніми вибаченнями.