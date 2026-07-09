"Буде так само бити": Буданов відреагував на масову сутичку з ТЦК у Львові

Резонанс після масштабного конфлікту за участю десятків цивільних осіб та військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові, який стався вчора ввечері, набирає обертів.

Щодо того, що сталося, вже висловився голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, ситуацію прокоментували в ОТЦК та СП, а тепер своє слово сказав і голова Офісу президента України Кирило Буданов.

"Якщо ви зриваєте одяг і б’єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра захищатиме вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", — написав він у Telegram.

Буданов наголосив, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів.

Скандал прокоментував і мер Львова Андрій Садовий. За його словами, те, що сталося, — це сором і ганьба.

Відео дня

"Те, що ми побачили вчора у Львові, — це дуже погано. Поки що це не діагноз, але вже симптом. 58 тисяч львів’ян і львів’янок сьогодні на фронті. Щодня ми прощаємося із загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію суспільства, але тінь кинула", — написав він.

Садовий зазначив, що російська пропаганда обов’язково скористається тим, що сталося.

За його словами, на четвертому році Україна залишається правовою державою, а закон має бути єдиним для всіх. Тому всі винні, переконаний мер Львова, мають відповісти:

"І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців "працівниками ТЦК". Ми можемо обговорювати роботу державних інститутів. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, знищувати майно або брати закон у свої руки — це неприпустимо".

Масовий конфлікт з ТЦК у Львові: що відомо

Увечері 8 липня в мережі з’явилися кадри, на яких у Львові натовп розбиває автомобіль групи оповіщення. Повідомлялося, що конфлікт нібито спалахнув після спроби мобілізації чоловіка, коли люди намагалися перешкодити діям представників ТЦК і напали на автомобіль.

У ТЦК та СП уточнили подробиці події. За словами військовослужбовців, на вулиці Стриській було зупинено громадянина для перевірки документів про військовий облік. Під час перевірки його даних з’ясувалося, що чоловік порушив правила військового обліку з 12.06.2026. Його затримали та доставили до ТЦК та СП.

Однак на місці залишилася інша група оповіщення: її заблокували невідомі особи.

"Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилася агресивно, завдала значних пошкоджень і, зрештою, перевернула службовий автомобіль", — пояснили в ТЦК.

Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький скликав нараду, після якої заявив, що ті, хто перешкоджав діяльності військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до закону. Нагадаємо, що робити, якщо співробітники ТЦК намагаються проникнути до помешкання.

Також повідомлялося, що в Одесі поліція розслідує інцидент із ТЦК.