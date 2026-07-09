"Так же будет бить": Буданов отреагировал на массовую стычку с ТЦК во Львове

Резонанс после масштабного конфликта с участием десятков гражданских и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове, который произошел накануне вечером, набирает обороты.

О случившемся уже высказался глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, ситуацию прокомментировали в ОТЦК и СП, а теперь свое слово сказал и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Если вы срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас", — написал он в Telegram.

Буданов подчеркнул, что ожидает справедливой реакции от правоохранительных органов.

Прокомментировал скандал и мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, то, что случилось, — это стыд и позор.

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"То, что мы увидели вчера во Львове, очень плохо. Пока не диагноз, но уже симптом. 58 тысяч львовян и львовянок сегодня на фронте. Каждый день мы прощаемся с погибшими земляками. Город отдает львиную часть своего бюджета в поддержку Сил Обороны Украины. Позорное поведение группы людей не способно уничтожить репутацию общества, но тень бросила", — написал он.

Садовый отметил, что российская пропаганда обязательно воспользуется тем, что произошло.

По его словам, на четвертом году Украина остается правовым государством, а закон должен быть один для всех. Поэтому все виновние, уверен мэр Львова, должны ответить:

"И давайте наконец-то перестанем называть военнослужащих "работниками ТЦК". Мы можем обсуждать работу государственных институтов. Но препятствовать военным выполнять служебные обязанности, уничтожать имущество или брать закон в свои руки — недопустимо".

Массовый конфликт с ТЦК во Львове: что известно

Вечермо 8 июля в сети появились кадры, на которых во Львове толпа разносит авто группы оповещения. Сообщалось, что конфликт якобы разгорелся после попытки мобилизации мужчины, когда люди пытались помешать действиям представителей ТЦК и напали на автомобиль.

В ОТЦК и СП уточнили детали случившегося. По словам военнослужащих, на улице Стрыйской, был остановлен гражданин для проверки документов о воинском учете. В ходе проверки его данных выяснилось, что мужчина нарушил правила воинского учета с 12.06.2026. Он был задержан и доставлен в ТЦК и СП.

Однако на месте осталась другая группа оповещения: ее заблокировали неизвестные лица.

"Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, нанесла значительные повреждения и, в конечном итоге, опрокинула служебный автомобиль", — пояснили в ТЦК.

Глава областной военной администрации Максим Козицкий собрал совещание, после которого заявил, что те, кто препятствовал деятельности военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.Напомним, что делать, если сотрудники ТЦК пытаются проникнуть в жилье.

Также сообщалось, что в Одессе полиция расследует инцидент с ТЦК.