"Все понесут ответственность": в ТЦК и ОВА прокомментировали массовую стычку во Львове

Масштабная стычка с ТЦК во Львове разгорелась после проверки данных гражданина, который нарушал правила воинского учета и находился в розыске. Неизвестные заблокировали группу оповещения, которая работала на месте.

Во Львове прошло экстренное совещание с представителями правоохранительных органов по поводу массового конфликта с ТЦК, который разразился вечером 8 июля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По итогам совещания чиновник пообещал, что все виновные в правонарушениях, в частности те, кто препятствовал деятельности военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

"В то же время областной ТЦК и СП проводят служебное расследование правомерности действий военнослужащих ТЦК и СП в связи с оповещением гражданина 1996 года рождения, который находился в розыске", — подчеркнул Козицкий.

Відео дня

В ОВА отреагировали на конфликт с ТЦК во Львове Фото: Скриншот

В ОВА также добавили, что первоочередной задачей остается обеспечение общественного порядка.

Реакция ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП также уже отреагировали на инцидент. Там, в частности, рассказали подробности конфликта.

Выяснилось, что вечером в среду во Львове, на улице Стрыйской, был остановлен гражданин для проверки документов о воинском учете. В ходе проверки его данных выяснилось, что мужчина нарушил правила воинского учета с 12.06.2026. Он был задержан и доставлен в ТЦК и СП.

В настоящее время мужчину доставили на прохождение военно-медицинской комиссии (ВМК). Однако на месте осталась другая группа оповещения: её заблокировали неизвестные лица.

"Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, нанесла значительные повреждения и, в конечном итоге, опрокинула служебный автомобиль", — пояснили в ТЦК.

В ТЦК прокомментировали конфликт во Львове Фото: Скриншот

Кроме того, в ТЦК призвали граждан не препятствовать военным и полиции в исполнении служебных обязанностей.

Что предшествовало

Вечером 8 июля в сети появились сообщения о масштабном конфликте с участием десятков гражданских лиц и военнослужащих ТЦК во Львове. Сообщалось, что он якобы разгорелся после попытки мобилизации мужчины, когда люди пытались помешать действиям представителей ТЦК и напали на автомобиль.

Видео массовой потасовки с участием ТЦК во Львове

Впоследствии пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила "Новости Live" о том, что группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила воинского учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года. После этого на месте собралась большая группа гражданских лиц, которая препятствовала работе представителей ТЦК.

Напомним, в конце июня в Одессе полиция сообщила о расследовании инцидента с ТЦК, когда похитили собаку и выбросили её с повреждённой лапой.

Кроме того, в конце июня мужчина напал на группу оповещения ТЦК, в результате чего один из военнослужащих погиб.