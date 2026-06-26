Мужчина напал на группу оповещения ТЦК: один из военных погиб, другой получил ранение

В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП во время учений по оповещению. Один из военнослужащих погиб, другой получил ранение и сейчас находится в реанимации.

"После того как старший группы оповещения — военнослужащий Вооруженных Сил Украины — представился гражданину, тот внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож", — говорится в сообщении областного ТЦК и СП.

В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одному из них сделали операцию, сейчас он находится в больнице. Другой военнослужащий скончался от многочисленных ножевых ранений, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Отмечается, что после нападения злоумышленник скрылся и в настоящее время находится в розыске.

"Правоохранительные органы принимают меры по установлению местонахождения нападавшего и привлечению его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего военнослужащего", — заключили в ТЦК.

В Нацполиции пока не прокомментировали это событие.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил, что уже провел экстренное совещание с командованием сухопутных войск по поводу инцидентов в Одесском ТЦК. Там были арестованы сотрудники, издевавшиеся над задержанными.

Тем временем народные депутаты и Минобороны планируют реформировать систему мобилизации и ТЦК: какие изменения могут быть рассмотрены.