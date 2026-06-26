Чоловік напав на групу оповіщення ТЦК: один із військових загинув, іншого поранено

У Харкові чоловік напав із ножем на військових ТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Один із військових загинув, інший дістав поранення і зараз у реанімації.

"Після того як старший групи оповіщення — військовослужбовець Збройних Сил України — представився громадянину, останній раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж", — йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперували, наразі він перебуває в лікарні. Інший військовослужбовець помер через численні ножові поранення попри проведені реанімаційні заходи.

Зазначається, що після нападу зловмисник втік та наразі перебуває у розшуку.

"Правоохоронні органи здійснюють заходи з встановлення місцеперебування нападника та притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством.

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"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого військовослужбовця", — підсумували у ТЦК.

У Нацполіції подію ще не коментували.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що вже провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК. Там заарештували працівників, які знущались із затриманих.

Тим часом народні депутати та Міноборони планують реформувати систему мобілізації та ТЦК: які зміни можуть розглянути.