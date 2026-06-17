В Міноборони України анонсували перевірки усіх ТЦК після скандальних інцидентів

Заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що вже провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК. Там заарештували працівників, які знущались із затриманих.

"Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни", — підкреслив Банік в пості у соцмережах.

Пост Мстіслава Баніка про ТЦК Фото: скріншот

Він зазначив, що за результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК. Також будуть максимально пильно розбирати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій.

Заступник міністра оборони закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам. За його словами, інциденти подібні до того, що стались у Одеському РТЦК, ще раз підтверджують, наскільки критично назріла реформа Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, над якою зараз працюють у міністерстві.

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Мстислав Банік наголосив, що саме має змінитись:

Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації.

Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними.

В хабах має бути відеофіксація24/7 та жорсткий контроль взаємодії з громадянами на всіх етапах.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що сталось в Одеському РТЦК. Там знущались та катували затриманих. Нині справою займається ДБР та прокуратура.

Також Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини смерті 29-річного чоловіка, який дві доби провів у Центрі тимчасового утримання у Закарпатській області. За цей час до нього двічі викликали лікарів, а за другим разом у нього спинилось серце.

Тим часом народні депутати та Міноборони планують реформувати систему мобілізації та ТЦК: які зміни можуть розглянути.