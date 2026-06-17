В Минобороны Украины объявили о проверках всех ТЦК после скандальных инцидентов

Заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил, что уже провел экстренное совещание с командованием сухопутных войск по поводу инцидентов в Одесском ТЦК. Там были арестованы сотрудники, издевавшиеся над задержанными.

"Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на пятом году войны", — подчеркнул Баник в посте в соцсетях.

Пост Мстислава Баника о ТЦК Фото: скриншот

Он отметил, что по итогам встречи будут проведены служебные проверки во всех ТЦК. Также будут максимально тщательно рассматриваться обращения граждан, касающиеся незаконного содержания под стражей, насилия и других неправомерных действий.

Заместитель министра обороны призвал к прозрачному общению с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам. По его словам, инциденты, подобные тому, что произошел в Одесском РТЦК, еще раз подтверждают, насколько остро стоит вопрос о реформе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, над которой сейчас работают в министерстве.

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Мстислав Баник подчеркнул, что именно должно измениться:

Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации.

Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными и гуманными.

В хабах должна быть круглосуточная видеофиксация и жесткий контроль взаимодействия с гражданами на всех этапах.

Напомним, "Фокус" писал о том, что произошло в Одесском РТЦК. Там издевались над задержанными и подвергали их пыткам. В настоящее время этим делом занимаются ГБР и прокуратура.

Кроме того, Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, который провел двое суток в Центре временного содержания в Закарпатской области. За это время к нему дважды вызывали врачей, и во второй раз у него остановилось сердце.

Тем временем народные депутаты и Минобороны планируют реформировать систему мобилизации и ТЦК: какие изменения могут быть рассмотрены.