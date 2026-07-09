"Всі понесуть відповідальність": у ТЦК та ОВА прокоментували масштабну сутичку у Львові

Масштабна сутичка із ТЦК у Львові спалахнула після перевірки даних громадянина, який порушував правила військового обліку та перебував у розшуку. Невідомі особи заблокували групу оповіщення, яка працювала на місці.

У Львові провели термінову нараду з правоохоронцями щодо масового конфлікту із ТЦК, який спалахнув увечері 8 липня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Посадовець за підсумками наради пообіцяв, що усіх винних у правопорушеннях, зокрема тих, хто перешкоджав діяльності військових, притягнуть до відповідальності за законом.

"Водночас обласний ТЦК та СП проводить службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку", — наголосив Козицький.

В ОВА відреагували на конфлікт із ТЦК у Львові Фото: Скриншот

В ОВА також додали, що першочерговим завданням залишається забезпечення громадського порядку.

Відео дня

Реакція ТЦК

У Львівському обласному ТЦК та СП також вже відреагували на інцидент. Там зокрема розповіли подробиці конфлікту.

З'ясувалося, що увечері середи у Львові, на вулиці Стрийській, був зупинений громадянин для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки його даних з'ясувалося, що чоловік порушив правила військового обліку з 12.06.2026. Його було затримано та доставлено до ТЦК та СП.

Наразі чоловіка наразі доправили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Проте на місці залишилася інша група оповіщення: її заблокували невідомі особи.

"Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль", — пояснили у ТЦК.

У ТЦК прокоментували конфлікт у Львові Фото: Скриншот

Також у ТЦК закликали громадян не перешкоджати військовим і поліції виконувати службові обов'язки.

Що передувало

Увечері 8 липня у мережі повідомили про масштабний конфлікт за участю десятків цивільних та військових ТЦК у Львові. Повідомлялося, нібито він спалахнув після спроби мобілізації чоловіка, коли люди намагалися перешкоджати діям представників ТЦК і напали на автомобіль.

Відео масової сутички за участю ТЦК у Львові

Згодом речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко повідомила "Новини Live" про те, що група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року. Після цього на місці зібралася велика група цивільних, яка перешкоджала роботі представникам ТЦК.

Нагадаємо, наприкінці червня в Одесі поліція повідомила про розслідування інциденту із ТЦК, коли викрали собаку і викинули з пошкодженою лапою.

Також наприкінці червня чоловік напав на групу оповіщення ТЦК, внаслідок чого один із військових загинув.