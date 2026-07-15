Сутичка під час мобілізації у Львові: військовий ТЦК "схопив дівчину за горло", — реакція Лубінця

У Львові розгорівся скандал після появи в мережі відео, на якому, працівник територіального центру комплектування застосовує силу до жінки під час заходів з оповіщення. На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та, зокрема, ініціював офіційну перевірку.

На свой стоірнці в Telegram омбудсен оприлюднив допис з відео з інциденту, що стався в центрі Львова. На оприлюднених кадрах, як зазначив Лубінець, зафіксовано, як військовослужбовець Львівського обласного ТЦК та СП застосовує фізичну силу до жінок під час проведення заходів з оповіщення.

І, як пояснив посадовець — такі дії не можуть залишатися без належної правової оцінки. Якщо інформація підтвердиться, усі обставини мають бути всебічно перевірені, а відповідальні особи — встановлені.

"Застосування сили щодо цивільних осіб не може залишатися без перевірки, незалежно від того, за яких обставин це сталося", — написав він.

Відео дня

Для цього представник Уповноваженого у Львівській області Тарас Подвірний уже направив офіційні звернення до Львівського обласного ТЦК та СП і Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові. Зокрема, у запитах вимагають:

надати детальну інформацію про подію;

пояснити правові підстави можливого застосування сили;

повідомити про участь поліцейських;

та з'ясувати, чи було призначено службове розслідування.

Крім того, до ДБР направлено окреме звернення з проханням перевірити, чи містить цей випадок ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426-1 Кримінального кодексу України, а також повідомити про результати перевірки.

Наприкінці допису Лубінець підкреслив, що мобілізація є необхідною для оборони держави від російської агресії, однак її проведення не може супроводжуватися порушенням прав людини.

"Водночас кожен випадок можливого застосування сили під час мобілізаційних заходів повинен бути ретельно досліджений. Лише відкритість, законність та невідворотність відповідальності у разі порушень можуть забезпечити довіру суспільства до мобілізаційних процесів", — додав він.

Військовий ТЦК застосував фізичний влив щодо жінки — що відомо про інцидент

Варто зауважити, що 14 липня місцеві Telegram-канали, зокрема паблік "Львівич", поширили відео інциденту, який, за їхніми даними, стався біля торгового центру "Магнус" у центрі Львова. На оприлюднених кадрах видно конфлікт під час проведення заходів з мобілізації: стверджується, що військовослужбовці затримали чоловіка, після чого в ситуацію втрутилася жінка, ймовірно, його дружина. Під час сутички один із чоловіків у військовій формі, як чути на відео, на ім'я Володимир, схопив жінку за шию та притиснув її до стіни.

Реакція ТЦК на сутичку у Львові

Ба більше, після суспільного резонансу офіційну заяву оприлюднив і Львівський обласний ТЦК та СП. На офіційній сторінці у Facebook вони повідомили, що за фактом інциденту, який стався 14 липня під час проведення заходів з оповіщення, призначено службову перевірку.

Також у центрі комплектування зазначили, що зараз встановлюють усі обставини події та оцінюють дії причетних осіб. Лише після завершення перевірки буде ухвалено рішення відповідно до вимог законодавства. До цього моменту в ТЦК закликали не робити передчасних висновків і дочекатися офіційних результатів розслідування.

"До завершення службової перевірки утримуємося від будь-яких передчасних висновків та просимо громадськість і представників медіа дочекатися її результатів", — зазначаєтья в публікації.

Публікація на сторінці у Facebook Львівського обласногоТЦК та СП Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 8 липня у Сихівському районі Львова під час мобілізаційних заходів сталася масштабна сутичка. За даними поліції, після виявлення чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, на місці зібралися люди, які почали перешкоджати роботі групи оповіщення, а згодом пошкодили та перевернули службовий автомобіль.

Згодом учасники масової сутички з представниками ТЦК у Львові записали відео, в якому публічно попросили вибачення та визнали свою провину. За словами військового Антона Петрівського, одного з чоловіків після так званої "виховної бесіди" передали правоохоронцям.

Крім того, 10 липня СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників масових заворушень біля ТЦК у Львові. За даними слідства, саме вони були найактивнішими учасниками сутички.