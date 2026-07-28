"Ломают руки и ноги": адвокат заявила о многочисленных случаях насилия над юристами в ТЦК

Адвокатам, которые приходят в территориальные центры комплектования для защиты своих клиентов, могут ломать руки, ноги и пальцы, а также применять к ним физическую силу. О таких случаях заявила адвокат Полина Марченко и добавила, что из-за риска мобилизации многие адвокаты-мужчины вообще перестали посещать ТЦК.

В частности, об этом она рассказала в выпуске на YouTube-канале "Суперпозиция": за последние два года отношение к адвокатам в ТЦК существенно ухудшилось. По словам Марченко, сотрудники центров комплектования нередко отказываются допускать адвокатов к их клиентам, несмотря на требования законодательства.

"Последние два года адвокат — это как красная тряпка для ТЦК. Стоит только сказать, что ты адвокат, как они сразу реагируют. Все, больше даже ничего и говорить не нужно. Им наплевать на права, на закон, на Конституцию, на обязанность допустить адвоката к клиенту", — сказала она.

Она подчеркнула, что адвокаты могут беспрепятственно работать в следственных изоляторах, СБУ и Национальной полиции, однако, по её словам, с доступом к клиентам в ТЦК ситуация совсем иная.

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Кроме того, Марченко утверждает, что случаи физического насилия в отношении адвокатов не являются единичными. По её словам, только в Киеве и Киевской области было много случаев, когда юристам во время исполнения профессиональных обязанностей ломали руки, ноги, пальцы и наносили другие телесные повреждения. Сама же адвокат рассказала, что трижды обращалась в связи с неправомерными действиями во время посещения ТЦК.

"Я уже три раза обращалась по поводу того, что меня хватали за руки, толкали, отбирали телефон и тому подобное во время посещения центра комплектования", — отметила она.

Кроме того, в выпуске журналистка упомянула случай, о котором ранее рассказывал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, в Харькове адвокату не только не разрешили войти в здание ТЦК, но и нанесли ей тяжкие телесные повреждения — женщине сломали ногу. Она перенесла четыре операции, получила инвалидность II группы, однако за более чем год виновных так и не привлекли к ответственности.

В частности, адвокат подтвердила, что в настоящее время в ТЦК в основном обращаются именно женщины-адвокаты. По её словам, многие мужчины-юристы отказываются от таких визитов из-за опасений, что их могут мобилизовать.

В качестве примера Марченко привела резонансное дело, в котором она представляла Ассоциацию адвокатов Украины. По её словам, адвоката, защищавшего военнообязанного с действующей отсрочкой, самого мобилизовали после того, как отсрочку отменили. По словам юристки, он прошел военно-медицинскую комиссию примерно за полчаса, после чего его направили на службу.

По мнению Марченко, именно из-за подобных случаев многие адвокаты-мужчины сегодня избегают личных визитов в территориальные центры комплектования, опасаясь, что аналогичная ситуация может произойти и с ними.

Напомним, что весной прошлого года в Харькове адвоката, которая пришла в ТЦК, чтобы оказать бесплатную правовую помощь задержанному, жестоко избили. После нескольких операций и длительной реабилитации ей присвоили III группу инвалидности, а впоследствии она обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с отсутствием результатов расследования.

Кроме того, в прошлом году в Харькове адвокат Сергей Кравченко заявил, что сотрудники ТЦК напали на него, когда он защищал клиента, которого, по его словам, незаконно заставляли пройти ВЛК. После инцидента полиция возбудила уголовное дело, а Совет адвокатов Харьковской области сообщил, что это был уже 18-й случай избиения адвоката в регионе.