Тисячі доларів: уповноважений з прав людини озвучив, скільки коштує вийти "з буса" та ТЦК

Дмитро Лубінец розповів, що нині мобілізаційний процес перетворився на справжній хаос, коли мобілізувати можуть хворого вже поважного віку, в той час, як молодь, яка має гроші, просто відкупається.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Новини.Live" озвучив суми, за які під час мобілізації можна її уникнути та розповів, як здорові уникають мобілізації, а воювати йдуть хворі 59-річні "діди".

За його словами, за "вихід з буса" мобілізовані або їхні родичі платять працівникам ТЦК 10 тисяч доларів, а якщо мобілізованих вже доправили до військомату, то ця сума стає вдвічі більшою.

"Система ТЦК зараз перетворилася на те, що у фізично здорової людини, яку треба мобілізовувати, просто беруть кошти — людина відкуповується. Про це всі знають. Є навіть ставки, скільки треба заплатити в бусі. Ставка вдвічі більша — у приміщенні ТЦК. Мені розповідають про (хабар — ред.) 10 тисяч з буса, 20 тисяч — з приміщення ТЦК. І так можна кожен день платити. Це щоб просто тебе випустили. А завтра тебе можуть знову спіймати", — заявив омбудсмен.

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Лубінець вважає, що головна проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша ж частина не має на це грошей і йде воювати.

А працівники ТЦК, які мають "виконати план", беруть усіх підряд.

"З діагнозами беруть людей 59 років, 58 років, 57 років", — заначив Лубінець.

Він навів приклад, коли мобілізували 59-річного чоловіка, який прибув на лікування та мав відповідні медичні документи.

"У нас є випадок на Закарпатті — 59 років. Людина приїхала на лікування. З потяга виходить людина з медичними документами, приїхала на лікування до Закарпаття. Його тут же зустрічають на пероні працівники ТЦК та СП. Людина передає медичні документи. Як вона нам розповідала, подивилися медичні документи, викинули. Людину мобілізували", — каже Лубінець.

Він зазначив, що п'ять військових частин відмовилися приймати цього мобілізованого чоловіка на службу. Тому його записали до складу районного ТЦК та СП.

"Коли приїхав туди мій представник по Закарпаттю, людину привели до нас показати. Людина в цивільному вбранні. Це при тому, що вже два тижні він — військовий. І абсолютно зрозуміле запитання — якщо людина військова, то де військова форма? Чим людина займається? А людину намагаються все рівно, є такий термін, щоб хтось купив з військових частин. Чекають покупців", — додав омбудсмен.

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець також коментував напади на ТЦК. Зі слів Лубінця, люди бачать, що держава не карає військкомів, які порушують правила мобілізації, і тому вирішили взяти питання покарання у свої руки.

А колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран Євген Дикий заявив, що державі слід серйозніше карати українців, які нападають на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. При цьому він допускає, що військкоми цілком можуть застосувати зброю, якщо бачать загрозу.