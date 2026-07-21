"Готові лінчувати": Лубінець розповів, як українці ставляться до військових ТЦК (відео)

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець висловився щодо нападів на представників територіальних центрів комплектування (ТЦК), останній з яких відбувся у Львові. На думку Лубінця, оскільки громадянам не розказують та не показують, як військкомів карають за порушення, то вони готові самостійно карати "винних". При цьому пролунало, що можуть початись "суди Лінча". Яка реакція омбудсмена на напади на ТЦК та на порушення при мобілізації?

У офіс омбудсмена звертались люди, яким 10 днів не повідомляли про смерть мобілізованого, яка сталась на наступний після затримання, пролунало під час інтерв'ю посадовця для медіа "Новини Live". Були випадки, коли після дзвінків родичів знаходили мобілізованих з поламаними ребрами. Бачачи, що покарання за такі дії немає, громадяни вирішують самостійно протидіяти таким інцидентам: відбуваються напади на ТЦК, і далі ситуація погіршуватиметься, вважає омбудсмен.

Напади на ТЦК — коментар Лубінця див. з 2:52

"У нас українське суспільство зараз перетворюється, знаєте, такий на суд Лінча. На жаль, через те, що вони не бачать, за їхньою думкою, правове реагування на дії ТЦК СП, то самі громадяни України беруть на себе відповідальність і таким чином протидіяти, що, в тому числі, призводять ще на до найгірших висновків і проблем в майбутньому", — заявив Лубінець.

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Коментар уповноваженого пролунав на початку інтерв'ю після питання про останні "обурливі" та "кричущі" випадки у контексті зростання кількості скарг на ТЦК у 333 рази. Лубінець описав останні інциденти, щодо яких звертались родичі мобілізованих, та згадав про скандальний напад у Львові, коли з військкома здерли одяг і перевернули машину. На його думку, стався "перший прояв" самосуду, про який він попереджає, наголошуючи при цьому, що все має відбуватись в рамках закону з обох сторін.

Омбудсмен описав, як повинні діяти військовослужбовці ТЦК, щоб все відбувалось у межах закону. Серед пропозиції — на 100% ходити з увімкненими бодікамерами, під час затримання складати протокол та проводити це в присутності поліції. Інші порушення, яких не повинно бути — це носіння балаклави та форми без шевронів: цього бути не повинно, заявив він.

"90 на 10 — я бачу зараз, що приблизно так все відбувається. 10 — з дотриманням процедур, 90% — це пряме порушення прав громадян України. Оці балаклави — я з усіма міністрами оборони, з усіма, з трьома, які працювали в умовах повномасштабної агресії, я підіймати це питання", — заявив Лубінець.

Напади на ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про один з наймасштабніших нападів на ТЦК, яке сталось у Львові в ніч з 8 на 9 липня. У мережі з'явились кадри натовпу, який оточив машину терцентру комплектування. У якийсь момент з машини вийшов військком, якого почали шарпати, штурхати, зривати одяг. Паралельно натовп перевернув машину. При цьому люди говорили, що ішлося про захист 19-річного юнака, якого хотіли мобілізувати, і про те, що був постріл та удар у голову чоловіка з натовпу. Після подій відбулась пресконференція представників військкомату, які розповіли, що затримали 30-річного львів'янина, якого відправили у ТЦК проходити медкомісію, і що військкоми відповідали на атаки оточуючих. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо нападників, відбулись арешти, а тим часом інші люди, які фігурували на відео, записали відео з вибаченнями.

Нагадуємо, 17 липня стало відомо про інцидент про скаргу адвокатки, яку, ймовірно, побили у приміщенні військкомату у Києві: Лубінець відреагував на скаргу.