"Готовы линчевать": Лубинец рассказал, как украинцы относятся к военным ТЦК (видео)

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец высказался по поводу нападений на представителей территориальных центров комплектования (ТЦК), последнее из которых произошло во Львове. По мнению Лубинеца, поскольку гражданам не рассказывают и не показывают, как военкомы наказываются за нарушения, они готовы самостоятельно наказывать "виновных". При этом прозвучало, что могут начаться "суды Линча". Какова реакция омбудсмена на нападения на ТЦК и на нарушения при мобилизации?

В офис омбудсмена обращались люди, которым в течение 10 дней не сообщали о смерти мобилизованного, произошедшей на следующий день после задержания, — об этом стало известно в ходе интервью чиновника для СМИ "Новости Live". Были случаи, когда после звонков родственников мобилизованных находили с переломами ребер. Видя, что наказания за такие действия нет, граждане решают самостоятельно противодействовать подобным инцидентам: происходят нападения на ТЦК, и в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, считает омбудсмен.

Нападения на ТЦК — комментарий Лубинца см. с 2:52

"У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, в нечто вроде суда Линча. К сожалению, из-за того, что они не видят, по их мнению, правового реагирования на действия ТЦК СП, то сами граждане Украины берут на себя ответственность и таким образом противодействуют, что, в том числе, приводит к самым худшим последствиям и проблемам в будущем", — заявил Лубинец.

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Комментарий уполномоченного прозвучал в начале интервью после вопроса о последних "возмутительных" и "вопиющих" случаях в контексте роста числа жалоб на ТЦК в 333 раза. Лубинец описал последние инциденты, по поводу которых обращались родственники мобилизованных, и упомянул о скандальном нападении во Львове, когда с военкома сорвали одежду и перевернули машину. По его мнению, произошло "первое проявление" самосуда, о котором он предупреждает, подчеркивая при этом, что всё должно происходить в рамках закона с обеих сторон.

Омбудсмен рассказал, как должны действовать военнослужащие ТЦК, чтобы всё происходило в рамках закона. Среди предложений — на 100% ходить с включенными бодикамерами, при задержании составлять протокол и проводить это в присутствии полиции. Другие нарушения — это ношение балаклавы и формы без шевронов: этого быть не должно, заявил он.

"90 к 10 — я вижу сейчас, что примерно так всё и происходит. 10 — с соблюдением процедур, 90% — это прямое нарушение прав граждан Украины. Эти балаклавы — я со всеми министрами обороны, со всеми тремя, которые работали в условиях полномасштабной агрессии, я поднимаю этот вопрос", — заявил Лубинец.

Нападения на ТЦК — подробности

Отметим, что Фокус писал об одном из самых масштабных нападений на ТЦК, произошедшем во Львове в ночь с 8 на 9 июля. В сети появились кадры толпы, окружившей машину центра комплектования. В какой-то момент из машины вышел военкома, которого начали дергать, толкать, срывать с него одежду. Параллельно толпа перевернула машину. При этом люди говорили, что речь шла о защите 19-летнего юноши, которого хотели мобилизовать, и о том, что прозвучал выстрел и был нанесен удар по голове мужчине из толпы. После событий состоялась пресс-конференция представителей военкомата, рассказавшие, что задержали 30-летнего львовянина, которого отправили в ТЦК для прохождения медкомиссии, и что военкомы отвечали на атаки окружающих. Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении нападавших, были произведены аресты, а тем временем другие люди, фигурировавшие на видео, записали обращения с извинениями.

Напоминаем, что 17 июля стало известно об инциденте, связанном с жалобой адвоката, которую, вероятно, избили в помещении военкомата в Киеве: Лубинец отреагировал на эту жалобу.