Тысячи долларов: уполномоченный по правам человека сообщил, сколько стоит выход "из буса" и ТЦК

Дмитрий Лубинец рассказал, что в настоящее время процесс мобилизации превратился в настоящий хаос, когда могут мобилизовать даже больного и немолодого человека, в то время как молодежь, у которой есть деньги, просто откупается.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Новости.Live" озвучил суммы, за которые во время мобилизации можно избежать призыва, и рассказал, как здоровые люди избегают мобилизации, а воевать идут больные 59-летние "деды".

По его словам, за "выход из автобуса" мобилизованные или их родственники платят сотрудникам ТЦК 10 тысяч долларов, а если мобилизованных уже доставили в военкомат, то эта сумма увеличивается вдвое.

"Система ТЦК сейчас превратилась в то, что у физически здорового человека, которого нужно мобилизовать, просто берут деньги — человек откупается. Об этом все знают. Есть даже расценки, сколько нужно заплатить в автобусе. Ставка вдвое выше — в помещении ТЦК. Мне рассказывают о (взятке — ред.) 10 тысячах из микроавтобуса, 20 тысячах — из помещения ТЦК. И так можно платить каждый день. Это чтобы тебя просто выпустили. А завтра тебя могут снова поймать", — заявил омбудсмен.

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Лубинец считает, что главная проблема заключается в том, что одна часть общества откупается, а другая часть не имеет на это денег и уходит воевать.

А сотрудники ТЦК, которым нужно "выполнить план", принимают всех подряд.

"С такими диагнозами принимают людей 59 лет, 58 лет, 57 лет", — отметил Лубинец.

Он привел пример, когда был мобилизован 59-летний мужчина, который прибыл на лечение и имел соответствующие медицинские документы.

"У нас есть случай в Закарпатье — 59 лет. Человек приехал на лечение. Из поезда выходит человек с медицинскими документами, приехавший на лечение в Закарпатье. Его тут же встречают на перроне сотрудники ТЦК и СП. Человек передает медицинские документы. Как она нам рассказывала, посмотрели медицинские документы и отклонили. Человека мобилизовали", — говорит Лубинец.

Он отметил, что пять воинских частей отказались принять этого мобилизованного мужчину на службу. Поэтому его зачислили в состав районного ТЦК и СП.

"Когда туда приехал мой представитель по Закарпатью, человека привели к нам, чтобы показать. Человек в гражданской одежде. И это при том, что он уже две недели — военный. И вполне понятный вопрос: если человек военный, то где военная форма? Чем этот человек занимается? А его всё равно пытаются, есть такой термин, "купить" из воинских частей. Ждут покупателей", — добавил омбудсмен.

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец также прокомментировал нападения на ТЦК. По словам Лубинеца, люди видят, что государство не наказывает военкомов, нарушающих правила мобилизации, и поэтому решили взять вопрос о наказании в свои руки.

А бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран Евгений Дикий заявил, что государству следует более строго наказывать украинцев, нападающих на военнослужащих территориальных центров комплектования. При этом он допускает, что военкомы вполне могут применить оружие, если увидят угрозу.