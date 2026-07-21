"Ничем не отличаются от орков": ветеран отреагировал на драки с военными ТЦК (видео)

Бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран Евгений Дикий заявил, что государству следует более строго наказывать украинцев, нападающих на военнослужащих территориальных центров комплектования. При этом он допускает, что военкомы вполне могут применить оружие, если увидят угрозу. Как отреагировал ветеран российско-украинской войны на серию инцидентов в Украине, которые произошли от "7 километра" в Одессе до львовского Сыхова.

Заявление Дикого о нападениях на ТЦК прозвучало во время интервью СМИ "Апостроф". По мнению ветерана, к этим нападениям следует применять статью 111 о государственной измене, а не квалифицировать их как "противодействие ВСУ в особый период". После этого он провел аналогию между этими инцидентами и действиями россиян на фронте: в обоих случаях существует угроза жизни украинскому военнослужащему, а за это нужно отвечать.

Нападения на ТЦК — комментарий Дикого см. с 13:38

Ведущий задал вопрос о ходе мобилизации и о скандальных случаях с ТЦК, при этом приведя собственный пример, когда проверяют документы и никто никого не бьет. После этого Дикий вспомнил об истории со Львовом, когда 200 человек напали на военкомов, о мужчинах, которых "вылавливают из Тисы", а также о ежемесячной мобилизации 30 тыс. человек, которые, несмотря ни на что, оказываются в армии. По словам ветерана, случаи нападений на военкомы — это "реальная угроза проигранной войны".

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"Урод, поднявший руку на нашего украинского солдата, ничем не отличается от орка, который хочет убить этого солдата на фронте. Но почему-то мы знаем, что в орка нужно стрелять, а здесь почему-то нет. Я считаю, что, к сожалению, мы уже дошли до той стадии, когда военнослужащим должно быть не просто разрешено стрелять на поражение при нападении на них, а они должны получить инструкцию, что они обязаны стрелять на поражение", — заявил Евгений Дикий.

В эфире также были озвучены возможные причины сложившейся ситуации. По словам Дикого, ответственность лежит на государстве, которое "затягивало с мобилизацией и разваливало армию". Кроме того, своё влияние оказали российские спецслужбы. По мнению спикера, инциденты "в Космаче, на 7-м километре, в Сихове" следовало "пресечь в зародыше".

"Это следует квалифицировать в первую очередь по статье 111 — государственная измена, а уже затем — дополнительные отягчающие обстоятельства, например, кто кого конкретно ударил", — заявил Дикий, упомянув символические подозрения в адрес нападавших на военкомов.

Нападения на ТЦК — подробности

Фокус писал о нападениях на ТЦК, одно из которых произошло 8–9 июля во Львове. В сети появились кадры с толпой, окружившей машину военкоматов. При этом люди кричали и обвиняли военных в задержании 19-летнего парня. На видео с места событий — мужчины и женщины разного возраста, которые толкали сотрудников военкомата и срывали с них форму. Кроме того, один из нападавших вылез и потоптался по машине, а затем толпа перевернула её. Четырёх подозреваемых в нападении задержали, а ещё около двух десятков заставили извиняться на камеру.

Между тем 21 июля появилось заявление уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца, который прокомментировал нападения на ТЦК. По словам Лубинца, люди видят, что государство не наказывает военкомов, нарушающих правила мобилизации, и поэтому решили взять вопрос наказания в свои руки. По мнению омбудсмена, чтобы такого не происходило, следует, прежде всего, фиксировать все действия патруля оповещения: тогда станут понятны масштабы и причины применения насилия обеими сторонами.

Напоминаем, что народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал результаты полугодовых внеплановых проверок ТЦК: был выявлен всего один случай, по которому возбуждено уголовное дело.