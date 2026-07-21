Открыли лишь одно уголовное дело: каковы результаты проверок ТЦК, — нардеп (документ)

Народный депутат Алексей Гончаренко, как глава временной следственной комиссии по нарушениям в сфере обороны, получил ответ от Министерства обороны относительно проверок работы территориальных центров комплектования. Проверки проводила Военная служба правопорядка, и они носили внезапный характер. За семь месяцев провели 561 внеплановый визит и обнаружили 208 нарушений. Каковы результаты работы комиссий Минобороны и как наказали нарушители из военкоматов?

Проверки центров комплектования проводились с декабря 2025 года по июнь 2026 года, говорится в документе, опубликованном Гончаренко в Telegram-канале. Запрос народного депутата поступил 15 июня, дата ответа не указана, но внизу — фамилия ответственного: и.о. начальника ВСП Юрия Бабича. Одна из главных задач ревизий — проверка фиксации бодикамерами работы военнослужащих во время проведения оповещения. Все проверки были внезапными и выборочными, и они показали, что почти в половине случаев в ТЦК, куда приезжала комиссия, не включали видеофиксацию.

Гончаренко уточнил, что проверки начались после начала работы возглавляемой им ВСК. Комиссия ВСП посещала военкоматы, которые давали объяснения народным депутатам по поводу тех или иных нарушений во время мобилизации, а также другие, выбранные случайным образом. Итог проверок — из 208 нарушений в 101 случае составили административный протокол, а в одном случае открыли уголовное дело, говорится в сообщении.

Відео дня

Депутат опубликовал ответ Минобороны и ВСП — это двухстраничный документ с итогами выборочных проверок ТЦК. Выявленные проблемы касались в целом нарушений правил проведения мероприятий по мобилизации. В том числе речь шла о бодикамерах, которые могли бы зафиксировать противоправные действия как военкомов, так и рядовых граждан.

Каковы результаты семимесячных выборочных проверок ТЦК:

одно уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 УК — превышение военнослужащим служебных полномочий (возможное наказание — лишение свободы на срок от 7 до 10 лет);

101 административный протокол по ст. 172-14 (превышение служебных полномочий) и 172-15 (халатность при несении военной службы) КоАП. По обеим статьям — штраф до 4 тыс. грн или гауптвахта на 10 дней;

161 представление об устранении выявленных нарушений.

В документе Минобороны также указано, что ВСП продолжает проводить проверки центров комплектования.

Ситуация с ТЦК — Минобороны и ВСП о проверках военкоматов: декабрь 2025 — июнь 2026 Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Ситуация с ТЦК — результаты проверки военкоматов: декабрь 2025 г. — июнь 2026 г. Фото: Телеграм-канал Гончаренко

Ситуация с ТЦК — подробности

Отметим, что Фокус писал о комментарии уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца, который отреагировал на ситуацию с ТЦК, когда люди устраивают самосуд над военкомами. По оценке Лубинца, в 90 случаях из 100 военкоматы проводят оповещательные мероприятия с нарушениями. Наиболее частые нарушения — это отключение бодикамер, ношение балаклав, отсутствие шевронов как средств опознавания, а также нарушения при составлении протоколов без участия полиции. Омбудсмен заявил, что люди возмущены отсутствием наказания для нарушителей процесса мобилизации, что привело к появлению "судов Линча".

Напоминаем, что в июле адвокат подала жалобу на избиение в киевском военкомате. Тем временем во Львове произошла массовая драка: толпа набросилась на военнослужащих ТЦК, которые задержали 30-летнего мужчину и отправили его на ВЛК.