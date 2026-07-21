Відкрили лише одне кримінальне провадження: які результати перевірок ТЦК, — нардеп (документ)

Народний депутат Олексій Гончаренко, як глава тимчасової слідчої комісії про порушення у сфері оборони, отримав відповідь від Міністерства оборони щодо перевірок роботи територіальних центрів комплектування. Перевірки проводила Військова служба правопорядку, і вони були раптовими. Протягом семи місяців провели 561 раптовий візит та виявили 208 порушень. Які результати роботи комісій Міноборони та як покарали порушників з військкоматів?

Перевірки терцентрів комплектування тривали з грудня 2025 року по червень 2026 року, ідеться у документі, оприлюдненому Гончаренком у Telegram-каналі. Запит нардепа надійшов 15 червня, а дата відповіді не вказана, але внизу — прізвище відповідального: в.о. начальника ВСП Юрія Бабича. Одне з головних завдань ревізій — перевірка фіксації бодікамерами роботи військкомів час проведення оповіщення. Усі перевірки були раптовими та випадковими й вони показали, що майже у половині випадків у ТЦК, в які приїжджала комісія, не вмикали відеофіксацію.

Гончаренко уточнив, що перевірки почались після початку роботи очолюваної ним ТСК. Комісія ВСП приїжджала у військкомати, які давали пояснення нардепам щодо тих чи інших порушень під час мобілізації, і також в інші, обрані випадково. Підсумок перевірок — з 208 порушень у 101 випадку склали адміністративний протокол та в одному випадку відкрили кримінальне провадження, ідеться у дописі.

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Нардеп опублікував відповідь Міноборони та ВСП — це документ на двох сторінках з підсумками випадкових перевірок ТЦК. Виявлені проблеми стосувались в цілому порушень правил проведення заходів мобілізації, у тому числі ішлося про бодікамери, які могли б зафіксувати протиправні дії як військкомів, так і пересічних громадян.

Які результати семимісячних випадкових перевірок ТЦК:

одне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 426-1 КК — перевищення військовим службових повноважень (можливе покарання — тюрма на 7-10 років);

101 адміністративний протокол за ст. 172-14 (перевищення службових повноважень) та 172-15 (недбалість під час військової служби) КУаАП. За обома статтями — штраф до 4 тис. грн або гауптвахта на 10 днів;

161 подання про усунення виявлених порушень.

У документі Міноборони також вказано, що ВСП і далі продовжує проводити перевірки терцентрів комплектування.

Ситуація з ТЦК — Міноборони та ВСП про перевірки військкоматів грудень 2025-червень 2026 Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Ситуація з ТЦК — результати перевірки військкоматів грудень 2025-червень 2026 Фото: Телеграм-канал Гончаренко

Ситуація з ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про коментар уповноваженого з захисту прав людини Дмитра Лубінця, який відреагував на ситуацію з ТЦК, коли люди влаштовують самосуд над військкомами. За оцінкою Лубінця, у 90 випадках зі 100 військкоми проводять заходи з оповіщення з порушеннями. Найчастіші порушення — це невмивання бодікамер, носіння балаклав, відсутність шевронів як засобів розпізнавання, і також порушення при складанні протоколів без участі поліції. Омбудсмен сказав, що люди обурені відсутністю покарання порушників процесу мобілізації, та допусти появу "судів Лінча".

Нагадуємо, у липні адвокатка поскаржилась на побиття у київському військкоматі. Тим часом у Львові сталась масштабна бійка: натовпи накинувся на військовослужбовців ТЦК, які затримали 30-річного чоловіка та відправили його на ВЛК.