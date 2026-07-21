"Нічим не відрізняються від орків": ветеран відреагував на бійки з військовими ТЦК (відео)

Колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран Євген Дикий заявив, що державі слід серйозніше карати українців, які нападають на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. При цьому він допускає, що військкоми цілком можуть застосувати зброю, якщо бачать загрозу. Як відреагував ветеран російсько-української війни на серію інцидентів в Україні, які пронеслись від "7 кілометра" в Одесі до львівського Сихова.

Заява Дикого щодо нападів на ТЦК пролунала під час інтерв'ю медіа "Апостроф". На думку ветерана, до нападів варто застосовувати статтю 111 про державну зраду, а не як "протидія ЗСУ в особливий період". Після цього він провів аналогію між цими інцидентами та діями росіян на фронті: в обох випадках є загроза життю українському військовослужбовцю, а за це потрібно відповідати.

Напади на ТЦК — коментар Дикого див. з 13:38

Ведучий поставив питання про хід мобілізації та про скандальні випадки з ТЦК, і при цьому згадав власний приклад, коли перевірять документи й ніхто нікого не б'є. Після цього Дикий згадав про історію зі Львовом, коли 200 людей напали на військкомів, про чоловіків, яких "виловлюють з Тиси", і також про щомісячну мобілізацію 30 тис. людей, які, попри все, опиняються у війську. Зі слів ветерана, випадки нападки на військкомів — це "реальна загроза програної війни".

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"Урод, який підняв руку на нашого українського солдата, нічим не відрізняється від орка, який хоче вбити цього солдата на фронті. Але чомусь ми знаємо, що в орка треба стріляти, а тут чомусь ні. Я вважаю, що, на жаль, ми вже догрались до тої стадії, військовослужбовцям має бути не просто дозволено стріляти на враження при нападі на них, а вони мають отримати інструкцію, що вони зобов'язані стріляти на ураження", — заявив Євген Дикий.

В ефірі також пролунали можливі причини поточної ситуації. Зі слів Дикого, несе відповідальність держава, яка "морозилась з мобілізацією та розвалювала армію". Крім того, впливали російські спецслужби. На думку спікера, інциденти "Космача, 7 кілометра, Сихова" слід було "задушити в зародку".

"Це має бути кваліфіковано в першу чергу по статті 111 державна зрада, а тільки далі додаткові обтяжуючі обставини, як хто кого конкретно вдарив", — заявив Дикий, згадавши символічні підозри нападникам на військкомів.

Напади на ТЦК — деталі

Фокус писав про напади на ТЦК, один з яких стався 8-9 липня у Львові. У мережі з'явились кадри з натовпом, який оточив машину військкомів. При цьому люди кричали та звинувачували військових у затриманні 19-річного хлопця. На відео з місця подій показали чоловіків та жінок різного віку, які штовхали військкомів та здирали з них форму. Крім того, один з нападників виліз та потоптався по машині, а потім натовп її перевернув. Чотирьох підозрюваних у нападу затримали, а ще близько двох десятків примусили вибачатись на камеру.

Тим часом 21 липня з'явилась заява уповноваженого з захисту прав людини Дмитра Лубінця, який прокоментував напади на ТЦК. Зі слів Лубінця, люди бачать, що держава не карає військкомів, які порушують правила мобілізації, і тому вирішили взяти питання покарання у свої руки. На думку омбудсмена, що такого не було, слід, найперше, фіксувати усі дії патруля оповіщення: тоді будуть зрозумілі масштаби та причини застосування насильства обома сторонами.

Нагадуємо, нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив результати піврічних раптових перевірок ТЦК: виявили всього один випадок, по якому відкрили кримінальне провадження.