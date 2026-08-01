В Черкасской области неизвестные в военной форме ворвались в дом: ТЦК проверяет инцидент (фото)

В Смеле Черкасской области группа неизвестных в военной форме сломала двери в частный дом, которых свидетели называют "работниками ТЦК". В областном центре комплектования сообщили о начале проверки.

Автор ролика утверждает, что неизвестные являются работниками местного ТЦК, но когда увидели камеру, исчезли с частной территории. Об этом говорится в опубликованном видео.

Жительница Смели указывает в своем ролике, что группа неизвестных в военной форме сломала двери на частной территории. После того, как они проникли в дом, увидели автора ролика, которая снимала неизвестных на видео.

Неизвестные в военной форме ворвались в частный дом в Смеле Фото: Коллаж

Она начала заявлять, что это частная территория, а неизвестные люди начали мешать съемке. А уже через мгновение группа из более пяти человек быстро выбежала из частной территории, села на автомобиль и скрылась в неизвестном направлении.

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Что говорят в Черкасском областном ТЦК

В областном ТЦК сообщили, что им стало известно о публикации в сети видео с присутствием неизвестных на частной территории в Смеле. В заявлении областного центра комплектования в Facebook указано, что по факту происшествия приступило к служебной проверке.

"С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента и в случае доказывания факта превышения служебных полномочий военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством", — говорится в заявлении.

Заявление Черкасского ТЦК о событиях в Смеле Фото: Facebook

В Черкасском областном ТЦК добавили, что о результатах проверки будет сообщено дополнительно. Также призывают общественность и медиа "не поддаваться возможным манипуляциям" и опираться на официальную информацию.

Ранее Фокус сообщал о многочисленных случаях насилия в отношении юристов в ТЦК. Адвокат Полина Марченко говорит, что юристам могут ломать руки, ноги и пальцы, а также применять к ним физическую силу.

Впоследствии стало известно, что ДБР проводит масштабные проверки ТЦК по всей Украине. Правоохранители проверяют возможные факты коррупции, превышение служебных полномочий и нарушение военнообязанных прав.