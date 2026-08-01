На Черкащині невідомі у військовій формі вдерлися в будинок: ТЦК перевіряє інцидент (фото)

У Смілі Черкаської області група невідомих у військовій формі зламала двері до приватного будинку, яких свідки називають "працівниками ТЦК". У обласному центрі комплектування повідомили про початок перевірки.

Авторка ролику стверджує, що невідомі є працівниками місцевого ТЦК, але коли побачили камеру, то зникли з приватної території. Про це йдеться в опублікованому відео.

Мешканка Сміли вказує в своєму ролику, що група невідомих у військовій формі зламала двері на приватній території. Після того, як вони проникнули в будинок, то побачили авторку ролика, які знімала невідомих на відео.

Невідомі у військовій формі вдерлися до приватного будинку в Смілі Фото: Колаж

Вона почала заявляти, що це — приватна територія, а невідомі люди почали заважати зйомці. А вже за мить група з понад п'яти осіб швидко вибігла з приватної території, сіла на автомобіль і зникла в невідомому напрямку.

Що кажуть в Черкаському обласному ТЦК

У обласному ТЦК повідомили, що їм стало відомо про публікацію в мережі відео з присутністю невідомих людей на приватній території в Смілі. У заяві обласного центру комплектування в Facebook вказано, що за фактом події розпочало службову перевірку.

Відео дня

"З метою встановлення всіх обставин події проводиться службова перевірка. Керівництвом Черкаського обласного ТЦК та СП буде забезпечено встановлення всіх обставин інциденту та у разі доведення факту перевищення службових повноважень, військовослужбовці понесуть відповідальність, передбачену чинним законодавством", — вказано в заяві.

Заява Черкаського ТЦК про події в Смілі Фото: Facebook

В Черкаському обласному ТЦК додали, що про результати перевірки буде повідомлено додатково. Також закликають громадськість та медіа "не піддаватися на можливі маніпуляції" та спиратися на офіційну інформацію.

Раніше Фокус повідомляв про численні випадки насильства щодо юристів у ТЦК. Адвокатка Поліна Марченко говорить, що юристам можуть ламати руки, ноги й пальці, а також застосовувати до них фізичну силу.

Згодом стало відомо, що ДБР проводить масштабні перевірки ТЦК по всій Україні. Правоохоронці перевіряють можливі факти корупції, перевищення службових повноважень і порушення прав військовозобов'язаних.