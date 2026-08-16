ТЦК имеет право явиться по адресу проживания и вручить повестку: подробности

Согласно закону, военные ТЦК имеют право прийти на дом для вручения повестки, однако не имеют права входить в помещение силой. Даже в присутствии правоохранителей.

Это предусмотрено постановлением Кабмина № 560.

ТЦК может прийти домой

"Осуществляется оповещение указанных в распоряжении резервистов и военнообязанных по адресу места жительства или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства путем вручения повесток под их личную подпись", — говорится в постановлении.

А в случае если военнообязанный не уточнит свой адрес места жительства в течение 60 дней, повестка может быть отправлена по адресу его зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Сам факт прибытия военнослужащих ТЦК не дает им права насильно проникать в жилище. Человек не обязан открывать дверь, если сам не хочет этого делать. Неприкосновенность жилища гарантируется Конституцией Украины.

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Наличие полиции также не дает права проникнуть в жилище человека.

Проникновение вопреки воле жильца или без его согласия допускается только в случаях, предусмотренных законом. Например, по решению суда или в чрезвычайных ситуациях, когда речь идет о спасении людей или имущества.

Мобилизация в Украине — кто подлежит призыву в августе 2026 года

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 31 октября. В настоящее время обязательной мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

признанные годными к военной службе;

не имеющие отсрочки;

не забронированы.

Мужчины в возрасте до 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных случаях, если они уже проходили военную службу или окончили военную кафедру.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Женщины могут поступить на службу в ВСУ только на добровольной основе.

В сети появилось видео, на котором видно, как мужчины в военной форме выламывают замок в дверях частного деревообрабатывающего предприятия.

Кроме того, украинская певица Оля Полякова заговорила о ТЦК и оказалась в центре громких обсуждений после нового интервью Рамини Эсхакзай.