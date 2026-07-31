Автора трека "Нічого страшного, тяу-тяу-тяу" мобілізували в ЗСУ, — соцмережі (відео)

Репера Зіпулю (справжнє ім'я Андрій Посисаєв) затримали працівники територіального центру комплектування, повідомили на його сторінці у мережі. Наголошується, що чоловік вже пройшов військово-лікарську комісію і його визнали придатним попри негаразди зі здоров'ям. У акаунті є кадри з Києва, опубліковані близько 13-14 години: репер вільно гуляв та спілкувався з перехожими.

Повідомлення про затримання Зіпулі з'явилось у сторіз його сторінки в Instagram, яку веде, ймовірно, менеджер. З'ясувалось, що репера вже мобілізували й що медкомісія начебто тривала п'ять хвилин. Не вказано, де саме затримали автора трека "нічого страшного, тяу-тяу-тяу". Останні викладені кадри показують, що раніше він прогулювався дніпровською набережною у Києві: точний час невідомий.

Автор допису заявив, що Зіпуля навчався в інтернаті для дітей з затримкою психічного розвитку. Попри це, чоловік не зміг оформити статус людини з інвалідністю чи підтвердити діагноз, вказано у сторіз.

"Зараз вже не в Києві", — ідеться у повідомленні.

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Репер Зіпуля — допис про мобілізацію 31 липня Фото: Instagram

Під дописом про мобілізацію репера Зіпулі з'явилось понад 6 тис. реакцій та понад тисячу коментарів. Автор допис звернувся по допомогу, щоб "врятувати людину від беззаконня". У коментарях по-різному оцінюють ситуацію. Є люди, які звертаються до менеджера та риторично запитують, чому чоловік не пройшов медкомісію протягом п'яти років та розв'язав питання з ТЦК. Інші зауважують, що попереду Зіпулю очікує базова військова підготовка, після якої його можуть оформити у тилові підрозділи. Також були заклики "Свободу тяу-тяу-тяу", згадки про загиблого блогера Денчика та поради щодо використання талантів репера на користь ЗСУ.

"Смішки смішками, а реальну користь зможе приносити якщо почне збирати гроші привітаннями для свого чи інших підрозділів", — висловився один з коментаторів.

Репер Зіпуля — коментарі під дописом про мобілізацію 31 липня Фото: Скриншот

На сторінках соцмереж Київського міського терцентру комплектування та Київського обласного ТЦК поки не писали про мобілізацію відомого репера.

Репер Зіпуля — що відомо

Репер Зіпуля (Андрій Посисаєв) — це 41-річний блогер та виконавець з Києва, який отримав популярність у мережі завдяки фразі "Ну нічого страшного, тяу-тяу-тяу". Фраза звучала у реп-композиції, яка завірусилась у 2020 році. Відомі треки — наприклад, "Я займаюсь спортом" та інші, які можна послухати на його сторінках у мережі. Крім репу, Зіпуля знімає привітання та займається рекламними інтеграціями, показує його сторінка Instagram зі 180 тисячами підписників.

Репер Зіпуля — трек "Ну нічого страшного, тяу-тяу-тяу"

Фокус писав про ще одного українського блогера, якого мобілізували у 2026 році. У лютому стало відомо про мобілізацію блогера Денчика: хлопець написав про це у мережі, вже прийнявши присягу та прямуючи у військову частину. 21 червня у соцмережах повідомили, що Денчик помер. Причина смерті — двобічна пневмонія: чоловіка поховали 3 липня.

Нагадуємо, у лютому відомий співак Віталій Козловський розповів, чим він займався під час служби у ЗСУ.