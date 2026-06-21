Пішов із життя мобілізований блогер Денчик: що відомо про його раптову смерть

Раптово пішов із життя блогер Денис Опара. Причиною смерті, як повідомляється, стала двобічна пневмонія.

У неділю, 21 червня, раптово помер співак та блогер з Харкова Денчик. Про це повідомляють у соцмережі.

Причиною смерті нібито стала двобічна пневмонія.

Повідомлення про смерть Дениса Фото: скріншот

Дату поховання блогера обіцяють повідомити пізніше.

Денчик: що про нього відомо

Денис Опара, відомий у соцмережах як Oparadenchik або ж syperden, зібрав мільйони переглядів завдяки своїм вуличним виступам та парадоксальним фразам, які одразу перетворюються на меми.

Свої перші кроки на "сцені" хлопець розпочав з вуличних виступів на Крещатику у Києві, збираючи донати. Пізніше, окрім музики, він почав викладати ролики, у яких з гумором розповідав про особисте життя та різні ситуації.

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Блогер Денчик Фото: скріншот

Взимку 2026 року, коли він повертався додому після відвідування нічного клубу "Бавовна", Дениса зупинила поліція та доправила до ТЦК.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як блогера Денчика мобілізували до ЗСУ. Блогер тоді наголошував, що він готовий нести службу у лавах Збройних сил та вже навіть склав присягу на вірність українському народові.

Раніше Денчик опинявся у центрі скандальних подій. Так, у грудні 2024 року блогер влаштував дебош в одному з київських "Макдональдсів" — він опирався правоохоронцям та намагався одного з них звалити на підлогу.