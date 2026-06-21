Ушел из жизни мобилизованный блогер Денчик: что известно о его внезапной смерти

Неожиданно скончался блогер Денис Опара. Причиной смерти, как сообщается, стала двусторонняя пневмония.

В воскресенье, 21 июня, внезапно скончался певец и блогер из Харькова Денчик. Об этом сообщается в соцсети.

Причиной смерти якобы стала двусторонняя пневмония.

Сообщение о смерти Дениса Фото: скриншот

Дату похорон блогера обещают сообщить позже.

Денчик: что о нём известно

Денис Опара, известный в соцсетях как Oparadenchik или syperden, набрал миллионы просмотров благодаря своим уличным выступлениям и парадоксальным фразам, которые сразу становились мемами.

Свои первые шаги на "сцене" парень начал с уличных выступлений на Крещатике в Киеве, собирая донаты. Позже, помимо музыки, он стал публиковать ролики, в которых с юмором рассказывал о личной жизни и различных ситуациях.

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Блогер Денчик Фото: скриншот

Зимой 2026 года, когда он возвращался домой после посещения ночного клуба "Бавовна", Дениса остановила полиция и доставила в ТЦК.

Напомним, "Фокус" рассказывал о том, как блогера Денчика призвали в ВСУ. Блогер тогда подчеркнул, что готов нести службу в рядах Вооруженных сил и даже уже принес присягу на верность украинскому народу.

Ранее Денчик оказывался в центре скандальных событий. Так, в декабре 2024 года блогер устроил дебош в одном из киевских "Макдональдсов" — он сопротивлялся правоохранителям и пытался повалить одного из них на пол.