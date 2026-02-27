"Шел после клуба": блогера Денчика мобилизовали в ряды ВСУ, он попросил огласки (видео)

Известного блогера Денчика задержала полиция после того, как он возвращался домой из ночного клуба.

Блогер уже принял присягу и направляется в пункт дислокации. Об этом Денчик рассказал 27 февраля на своей странице в Instagram, попросив огласки от подписчиков относительно новости о его мобилизации.

"Хочу рассказать, как меня задерживали. Я шел после клуба (клуб назывался "Хлопок") к своему дому, меня приняла полиция и отвезла в ТЦК", — отметил блогер.

После этого Денчика, по его словам, повезли на место, которое он не может раскрыть. Сейчас с ним все хорошо, подчеркнул блогер, и он готов нести службу в рядах Вооруженных сил.

"Хочу подчеркнуть, что я буду верно служить украинскому народу. Я уже дал присягу, все хорошо. Держимся, братья и сестры", — сказал Денчик в обращении к пользователям.

Реакция пользователей

В комментариях к сообщению люди одобрительно отреагировали на позицию Денчика. Пользователи выразили поддержку блогеру.

"Держись, Денчик, береги себя", — пишут комментаторы.

Также люди пишут, что "Денчик красава".

Стоит отметить, что Денчик — тиктокер из Украины, который прославился своими цитатами. Он рассказывает анекдоты или говорит парадоксальные фразы, и они сразу становятся популярными, превратившись в мемы.

Аккаунт в TikTok Денчик завел в 2020 году, выкладывая туда видеоролики со своими выступлениями. В Instagram у блогера более 81 тысячи подписчиков.

Ранее Денчик оказывался в центре скандальных событий. Так, в декабре 2024 года медиа "УНИАН" выкладывало видеоролик, как блогер устроил дебош в одном из киевских "Макдональдсов": сопротивлялся правоохранителям и пытался одного из них свалить на пол.

