Автора трека "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу" мобилизовали в ВСУ, — соцсети (видео)

Репера Зипулю (настоящее имя Андрей Посисаев) задержали сотрудники территориального центра комплектования, сообщили на его странице в сети. Отмечается, что мужчина уже прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным, несмотря на проблемы со здоровьем. В аккаунте есть кадры из Киева, опубликованные около 13-14 часов: рэпер свободно гулял и общался с прохожими.

Сообщение о задержании Зипули появилось в сторону его страницы в Instagram, которую ведет, вероятно, менеджер. Выяснилось, что рэппера уже мобилизовали и что медкомиссия вроде бы длилась пять минут. Не указано, где именно задержали автора трека "ничего страшного, тяу-тяу-тяу". Последние выложенные кадры показывают, что раньше он прогуливался по днепровской набережной в Киеве: точное время неизвестно.

Автор сообщения заявил, что Зипуля учился в интернате для детей с задержкой психического развития. Несмотря на это, мужчина не смог оформить статус человека с инвалидностью или подтвердить диагноз, указано в сообщении.

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"Сейчас уже не в Киеве", — говорится в сообщении.

Рэпер Зипуля — сообщение о мобилизации 31 июля Фото: Instagram

Под сообщением о мобилизации рэпера Зипули появилось более 6 тыс. реакций и более тысячи комментариев. Автор сообщения обратился за помощью, чтобы "спасти человека от беззакония". В комментариях по-разному оценивают ситуацию. Есть люди, которые обращаются к менеджеру и риторически спрашивают, почему мужчина не прошел медкомиссию в течение пяти лет и не решил вопрос по ТЦК. Остальные отмечают, что впереди Зипулю ожидает базовая военная подготовка, после которой его могут оформить в тыловые подразделения. Также были призывы "Свободу тяу-тяу-тяу", упоминания о погибшем блоггере Денчике и советы по использованию талантов рэпера в пользу ВСУ.

"Смешки смешками, а реальную пользу сможет приносить, если начнет собирать деньги поздравлениями для своего или других подразделений", — высказался один из комментаторов.

Рэпер Зипуля — комментарии под сообщением о мобилизации 31 июля Фото: Скриншот

На страницах соцсетей Киевского городского терцентра комплектования и Киевского областного ТЦК пока не писали о мобилизации известного рэпера.

Рэпер Зипуля — что известно

Рэпер Зипуля (Андрей Посисаев) — это 41-летний блоггер и исполнитель из Киева, получивший популярность в сети благодаря фразе "Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу". Фраза звучала в рэп-композиции, которая завирусилась в 2020 году. Известные треки – например, "Я занимаюсь спортом" и другие, которые можно послушать на его страницах в сети. Помимо рэпа Зипуля снимает поздравления и занимается рекламными интеграциями, показывает его страница Instagram со 180 тыс. подписчиков.

Рэпер Зипуля — трек "Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу"

Фокус писал о еще одном украинском блоггере, которого мобилизовали в 2026 году. В феврале стало известно о мобилизации блогера Денчика : парень написал об этом в сети, уже приняв присягу и направляясь в воинскую часть. 21 июня в соцсетях сообщили, что Денчик умер. Причина смерти – двусторонняя пневмония: мужчину похоронили 3 июля.

Напомним, в феврале известный певец Виталий Козловский рассказал, чем он занимался во время службы в ВСУ.